"На Западе просили строить Украину будущего с Россией": украинский правозащитник шокировал рассказом

В конце 80-х годов было несколько заседаний "Народного движения Украины", где мы, бывшие политзаключенные, выступали и говорили о необходимости "Нюрнберга-2". Но на Западе очень-очень предостерегали нас от этого.

Об этом в проекте журналистки ТСН Наталье Ярмолы рассказал украинский правозащитник Мирослав Маринович.

"Мы слышали с Запада убеждение: не совершайте эту ошибку, сейчас мир иной, просто начните строить Украину с чистого листа так сказать вместе (с Россией — Ред.) и все, и это будет лучше, чем вы будете копаться в прошлом и искать преступников и так далее. Но все-таки за этим стоял страх. Так удалось избежать большой крови тогда, но не удалось избежать", — рассказал Мирослав Маринович.

Теперь зал №600, где судили нацистов, стал площадкой для обсуждения современных преступлений, который словно по методичке повторяют россияне.

“Сейчас любая оккупационная территория начинается с того, что они создают такие ямы или подвалы, где людей пытают, подвергают пыткам, похищают, унижают, сексуальное насилие полно. И это политика. Если мы этого не остановим, это будет просто расти. Если с чем-то не справились люди из предыдущих поколений, это наша задача. Иначе мы передаем эту травму, этот паттерн, этот способ действовать следующим поколениям, нашим детям, внукам и просто увеличиваем опасность в мире", — рассказала исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова.

Александра Романцова/Скриншот по видео ТСН

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