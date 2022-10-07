На западе Украины настоящий бум вакансий: не хватает водителей, швей и даже продавцов

На западе Украины растет количество вакансий – возник невероятный спрос на водителей, швей и даже продавцов, говорится в ТСН.

Нехватка работников возникла из-за релокации более тысячи предприятий из мест, которые обстреливают россияне.

Чулочная мануфактура, эвакуированная из Луганщины, готовится к запуску во Львове, ведь старое производство в Рубежном полностью уничтожили русские. Ранее на предприятии работали более полутора сотен человек, а во Львове сейчас — только 15 из них. Работникам обещают зарплату от 15 тысяч гривен. "Где-то 30 работников мы сможем обеспечить работой, поэтому 15 – это наши работники и будем где-то еще набирать из местных", – рассказывает коммерческий директор чулочной мануфактуры Ольга Ушакова.

А в соседней Ивано-Франковске релоцировалась из Запорожья часть завода цветных металлов. Для украинского лидера по экспорту медного кабеля создали все условия. "По современным меркам мы развернулись довольно быстро. 11 мая мы подписали договор аренды, а 1 августа запустили уже действующее производство", – говорит начальник управления эксплуатации запорожского завода цветных металлов Александр Исаев.

В Ивано-Франковске взяли на работу около сотни новых работников, и 40 вакансий все еще открыты. Несмотря на среднюю зарплату в 20 000 гривен – найти рабочие руки непросто, ошеломляют менеджеры. "Оборудование достаточно технологичное, поэтому готовых работников, я бы сказал, практически не существует. Мы вынуждены брать людей без опыта и обучать их здесь на производстве", – говорит начальник производственно-технического управления Павел Черноус.



На западе Украины вакансий сейчас действительно много. Благодарить надо релокированных предприятий, объясняет городской голова Ивано-Франковска. А еще, говорит, немало вакансий образовались, потому что люди ушли на фронт. Больше всего предложений – в коммунальной и транспортной сферах. "У нас почти на каждом коммунальном предприятии работают внутриперемещенные лица. Но все равно этого количества не хватает. Даже бухгалтеры, менеджерские должности не всегда есть, заняты. Сегодня работа есть. Другой вопрос оплата", — объясняет городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков.



Именно поэтому переселенцы не спешат трудоустраиваться, считают эксперты. Ведь зарплаты на западе меньше по сравнению с центральными и восточными областями.

Из-за увеличения минималки зарплата будет понемногу расти, надеются чиновники. В общей сложности в тыл эвакуировалось более тысячи предприятий, говорят в Государственном центре занятости и большинство из них ищут персонал. "Продолжается востребованность высококвалифицированных рабочих, владеющих инструментом. То есть технические рабочие профессии, трактористы, водители, токари, для женщин — швеи, повара, работники торговой сети", — рассказывает заместитель директора Департамента государственного центра занятости Елена Мельник.

Что будет с рынком труда дальше, чиновники прогнозировать не берутся. Уверены в одном – когда дойдет до восстановления страны – рабочие специальности будут еще более востребованы, чем сейчас.

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