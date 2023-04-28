На Запорожье бойцам приходится усмирять крымчан, обстреливающих местные села

Вражеская пехота на этом участке фронт теперь не очень стремится к каким-то активным, тем более штурмовым движениям.

Не прекращают российские оккупанты свирепствовать на Запорожье. Под огонь дальнобойной артиллерии, минометов, танков и авиации попадают ежедневно и украинские защитники на передовой, и гражданские. За сутки россияне устроили более 90 обстрелов, разбили сооружения более чем в двух десятках населенных пунктов.

В Каменском, на Запорожье, сейчас нет ощущения безопасности. “Шрапнелью лупят сюда. Меня "затрехсотило" было этой шрапнелью. Машина вся была избита”, — показывают здешние защитники.

В потенциальную мишень здесь превращается любой транспорт, который только выезжает на дорогу и попадает в поле зрения оккупантов. Стрелковые перестрелки на дистанции время от времени здесь загораются за южной окраиной. Тяжелые вражеские танковые и реактивные снаряды прилетают и взрываются по всему поселку как по расписанию. “По расписанию в них, с полдевятого до полдесятого вечера стреляет танк. И еще в течение дня вылетает кассета "Градов", — говорит военнослужащий 128 ОГШБр ВСУ Василий.

С конца февраля прошлого года здесь ни дня не было тишины, говорят украинские военные. Но уже два месяца весны оккупанты методично превращают поселок в сплошную руину. “Авиаобстрелы, артобстрелы, танковые обстрелы. Машина за машиной меняется арт. На танчик. Танчик на "Град". "Град" на авиацию. И так…”, — говорит боец “Солнышко”.

В Каменском до сих пор остаются гражданские. Но большинство местных, как и военные, пытаются держаться ниже уровня земли, особенно ближе к вечеру.

Вражеская пехота на этом участке фронта, говорит "Солнышко", по крайней мере, теперь не очень стремится к каким-то активным, тем более штурмовым движениям. "Здесь каца**я, сборная солянка, кого поймали в Крыму. Скажу так. Они даже свое подразделение так называют: Крым”, — утверждают бойцы.

Также читайте Бойцы переполовинили вагнеровцев и удержали трассу в Бахмут, но и у украинских медиков добавилось работы

Имея за плечами опыт противостояния с оккупантами на Запорожском направлении, штурмов и обороны в Херсонской области с Донетчиной, горные штурмовики уверены: у россиян уже не хватает ресурса атаковать одновременно по всему фронту. «Я думаю, если бы у них были какие-то силы, средства, они бы пытались хотя бы периодически совершать штурмовые действия. Здесь вообще никакого движения”, — говорят воины.

Враги же постоянно стреляют из пехотного вооружения. Ни один из таких обстрелов горные штурмовики не оставляют без ответа. Запускают по украинцам враги и беспилотники с ВОГами. “Вражеский дрон ВОГ сбрасывал. Я услышал просто, как ВОГ падает. Он не разорвался”, — рассказывает о пережитом военнослужащем 128 ОГШБр ВСУ Роман.

Ему только двадцать два, а уже имеет пять боевых ранений, после каждого становится в строй.

Воины 128-й горно-штурмовой, при тщательной разведке, тщательной планировке и достаточном количестве оружия, готовы превратить самую большую мечту — и свою, и родных — в реальность.

Читайте также:

12 лет лишения свободы за вручение повестки: потасовка военнослужащих ТЦК с черкащанином получила продолжение

Погибшие мама и ребенок в Днепре переехали в частный дом, потому что считали безопаснее собственной многоэтажки.

Находили семьи уже в морге: жуткие подробности последствий попадания ракеты в многоэтажку в Умани