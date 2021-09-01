На Запорожье дед-таксист "Шпиля" покалечил пассажирку и патрульного: как чувствуют себя пострадавшие в ДТП

На Запорожье дед-таксист "Шпиля" покалечил пассажирку и патрульного: как чувствуют себя пострадавшие в ДТП

Девушка проведет в больнице минимум неделю. Полицейскому повезло меньше.

Пьяный водитель сбил инспектора полиции и протянул его на капоте со скоростью — 120-ть километров в час еще с полдесятка километров. Произошло это в Запорожье. Сбежать 71-летний таксист решил после того, как копы не согласились на его взятку. У полицейского — переломы обеих конечностей.

Об этом 1 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На видео с нагрудной камеры потерпевшего полицейского видно, что сержант сначала пытается остановить водителя, а затем несется на бешеной скорости прямо на капоте машине — пока не происходит столкновение.

Мазду с шашечками копы остановили на одной из улиц поселка Михайловка из-за странного поведения на дороге.

71-летний таксист пытался уговорить патрульных на взятку, но тщетно.

А на следующих кадрах видно, как мужчина садится за руль и пытается сбежать от экипажа. Очевидцы говорят — водитель летел не менее 120 километров в час.

Автомобиль со стражем на капоте несся на бешеной скорости, а затем водитель решил сбросить инспектора во время маневра. Однако не вписался в поворот и врезался в дерево.

Девушка, у ворот которой произошла авария, вспоминает — автомобиль буквально вогнал милиционера в дерево.

Деда-таксиста в Михайловке знают по прозвищу "Шпиля". Говорят, раньше мужчину не раз штрафовали за нарушение правил. Однако таксовать ему это не мешало.

В ДТП водитель остался невредим. А вот его 15-летняя пассажирку вместе с патрульным доставили в больницу. У нее — сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и перелом носа.

Новости Украины: пьяный водитель сбил инспектора полиции и протянул его на капоте еще 5 километров

Девушка проведет в больнице минимум неделю. Полицейскому повезло меньше — у мужчины — многочисленные переломы обеих ног. Медики переживают, чтобы не развились осложнения.

Правоохранителя доставили в центр медицины катастроф в Запорожье. Водителя же задержали, меру пресечения ему будут выбирать завтра. В полиции говорят, что то, что он был нетрезв за рулем — уже доказано.

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