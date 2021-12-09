На Запорожье оштрафовали бездомного, который забрался в чужой дом, чтобы там отдохнуть

На Запорожье оштрафовали бездомного, который забрался в чужой дом, чтобы там отдохнуть

Муж должен заплатить 850 грн штрафа.

В поселке Михайловка Запорожской области оштрафовали бездомного, который залез в чужой дом, чтобы там отдохнуть.

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Об этом идет речь в приговоре Михайловского районного суда Запорожской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, уроженец г. Омска Российской Федерации, россиянин, гражданин Украины без места регистрации 26 марта 2021 года в 10:00 проник в чужое жилье. Мужчина ничего не воровал, однако жил в доме. Там его обнаружили 27 марта и вызвали полицию.

В суде подозреваемый в содеянном раскаялся. Он объяснил, что сломал замок и проник в чужой дом, чтобы там отдохнуть.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.162 УК Украины и присудил ему 850 грн. штрафа.

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