На Запорожье под обстрелами вывозят людей из трех сел: куда двигается армия РФ

Запорожская область / © ТСН

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На Запорожье продолжается эвакуация семей, чье жилье в нескольких десятках километров от линии фронта. Речь о трех селах Таврической громады. Эвакуация оттуда не принудительная, однако правоохранители уговаривают семьи, где несовершеннолетние, — не рисковать их жизнью. Ведь обстрелы россиян участились. Вместе с тем, в селах громады до сих пор остаются около двух сотен детей.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Киры Овес.

Как только заехали на территорию Таврической громады, копы останавливаются. Эвакуацию приходится прервать на некоторое время – из-за атаки вражеского дрона.

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«Пришло обращение от гражданина о том, что сейчас туда куда мы едем на эвакуацию к ребенку нашли неизвестный БПЛа, вероятно, с неразорванным снарядом», — говорится в материале ТСН.

По приезду на место прилета, территорию огораживают лентой. Хотя местные знают об опасности вражеского железа, иногда из любопытства кто-то может потрогать дрон — и прикрепленный боеприпас сработает.

Вражеский дрон / © ТСН

Обезвредят дрон впоследствии пиротехники ГСЧС. Но таких находок — слишком много, вывозить их приходится каждый день.

«Кассетные боеприпасы, бывают долетающие неразорванные КАБы у нас, РСЗО остатки», — говорит полицейский Таврической ОТГ Дмитрий Беседин.

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Именно поэтому жителей уговаривают эвакуироваться. Те едут неохотно. Однако на выезд соглашается семья Максименко. Уезжают через ребенка, ему три с половиной годика. Прилет рядом с домом и стал для семьи последней каплей. Едут фактически в никуда – родственников, у которых можно остановиться и жить, на более безопасной территории у них нет. И бросать отчий дом, признаются, — тяжело.

«Я здесь вырос, я здесь малыш бегал, как он, а теперь приходит война сюда и надо как-то спасаться», — говорит житель Таврической общины Даниил Максименко.

Собранные вещи грузят в эвакуационный автомобиль. На ребенка копы надевают защитную каску и дают в руки игрушку – зайку.

Родителям объясняют — на несколько дней их разместят в Запорожье, потом повезут глубже в тыл, где подыщут жилье.

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Несмотря на такую перспективу, семья Шапкиных с четырехлетним Егором — выезжать пока не готова. Хотя несколько месяцев назад в школу рядом с домом вставила российская авиабомба.

В трех селах Таврической громады до сих пор остаются полторы тысячи человек, двести из них — дети. Полицейские уговаривают родителей вывозить малышей и обещают: им найдут жилье на западе страны, где дети вместо сидеть в погребах смогут пойти в детские сады и школы.

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