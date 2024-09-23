На Запорожье в прифронтовых селах до сих пор живут дети: как оттуда эвакуируют малышей

Многодетная семья из прифронтового села в Запорожье только после того, как обстреляли ее дом, согласилась выехать в безопасное место. Мать с тремя детьми увезли полицейские из Пологовского района.

Несмотря на это, в обществе остаются еще более двухсот несовершеннолетних. Правоохранители говорят: приходится прилагать немало усилий, чтобы взрослые позаботились о безопасности детей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Мать троих детей согласилась покинуть родную деревню. Эти дети росли под обстрелами. 39-летняя мать Аруна наконец-то признает: дальше так продолжаться не может. На руинах – разбросанные вещи, россияне уничтожают прифронтовые села. По Воздвиженской громаде бьют КАБами, из минометов, градов и смерчей.

В громаде остаются более тысячи семисот человек. Двести двадцать пять из них – дети. Эту семью наконец-то уговорили уехать.

"Мать-одиночка, которая воспитывает троих детей, очень в затруднительном положении. Они изъявили желание уехать, поэтому очень захотелось им помочь. Дети должны быть спокойнее и обстановка сама должна располагать к более психологическому уравновешенному состоянию детей", — говорит Ирина Налапко, начальница службы по делам детей Воздвиженской громады.

Убежище для семьи в безопасном месте помогают найти местные власти.

Эвакуация детей

"Радостно, что мы едем в более безопасное место, а с другой стороны — мне жаль оставлять свой дом, свое родное место, свое село родную, потому что мы годами здесь живем уже", — говорит Аруна.

Аруна и трое ее детей надеются: им еще удастся вернуться домой.

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