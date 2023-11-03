"На защиту государства должны стать все": что не так с мобилизацией в Украине и как это исправить

Вопросы мобилизации все чаще обсуждают в социальных сетях украинцы. К этому приобщаются и непосредственно воюющие на фронте. Эксперты отмечают, что проблемы мобилизации в Украине необходимо решать, потому что от этого зависит само существование нашего государства.

Сайт ТСН.ua собрал мнения экспертов о том, какой должна быть мобилизация в Украине и в каких насущных изменениях она нуждается.

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что перед тем, как обсуждать вопрос об изменениях в подходах к мобилизации, всем нам нужно понять, какое сейчас реальное состояние на фронте.

Почти год в обороне

"На востоке страны мы проводим именно стратегическую оборонную операцию, то есть враг начиная с января этого года ведет наступательные действия. Он сформировал там значительную военную группировку – продолжаются тяжелые бои, наши военные сдерживают наступление, враг на тактическом расстоянии продвигается вперед, но мы его останавливаем и делаем это уже почти год. На юге, где мы пытались провести контрнаступление, стратегического уровня продвижения у нас нет. Более того, враг сосредотачивает там силы, которые останавливают наши действия наступательного характера, а именно на юге от города Бахмут и Мелитопольском направлении, где мы планировали пробиться к побережью Азовского моря или хотя бы к Токмаку. Почему такие результаты? Потому что у нас не хватает сил", – рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг) .

На востоке страны мы проводим именно стратегическую оборонную операцию / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Почему есть потребность в мобилизации?

По словам эксперта, к концу года стало понятно, что по разным причинам союзники значительно нам не помогут, чтобы уравнять потенциальные возможности по основным направлениям вооружения.

Романенко отмечает, что это касается ракет, авиации, артиллерийского оружия, снарядов для артиллерии и живой силы. Он уточняет, что по всем этим пяти показателям враг нас превосходит. У него всего больше. В таких условиях возникает вопрос: что нам делать?

"Есть объективные законы войны, которые означают: если у тебя не хватает современного вооружения и техники, можно защищаться живой силой – солдатами. В России запас мужчин в четыре раза больше, чем в Украине. Чтобы ситуация на фронте не ухудшалась, нам нужно делать то, что мы можем сделать собственными силами, без посторонней помощи. Давайте будем объективными: помощь от западных партнеров уменьшается и ее предоставление замедляется с точки зрения того, что оружие, которое они нам предоставили за почти весь год, могли дать еще в начале 2023 года, хотя бы большую часть из него. Тогда бы мы не дали возможности врагу сформировать мощную оборону на юге и сформировать армии на востоке. Но уже есть, как есть. Оружие снабжают частями и нам его не хватает. Поэтому мы напрягаем и восстанавливаем наш ВПК и стараемся максимально быстро производить оружие сами, но этого пока недостаточно для полного обеспечения. Поэтому у нас есть одна возможность – живая военная сила. А ее поставка в армию напрямую зависит от мобилизации и организации этой работы", – рассказывает Игорь Романенко.

На фронте необходимо пополнение / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Эксперт соглашается, что подходы к мобилизации нужно изменять.

"Последняя революция, которая произошла в нашей стране, проводилась для установления справедливости и правды. Если да, то это значит, чтобы сохранить наше государство, защитить наш народ, нам нужно, чтобы к делу защиты государства были привлечены все граждане нашего страны. Люди у нас разные и к делу защиты государства относятся по-разному. Но им нужно напомнить, что такое государство – это инструмент принуждения всех в интересах большинства", – говорит Игорь Романенко.

Эксперт отмечает, что именно большинство украинцев избрало парламент, главнокомандующего, сформировало правительство от большинства, поэтому все граждане, по его мнению, должны подчиняться этой идее, независимо от собственного желания.

Должен быть стопроцентный учет мужчин

"Таким образом, мы выходим на вопросы мобилизации или поставки граждан в Силы обороны. Это следует делать по необходимости. Но, на мой взгляд, сначала нужно взять на 100% учет всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, всех. На защиту государства должны стать все. Да, у кого-то есть проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства, болезни, но с этим можно постепенно разбираться, на какую должность назначать конкретное лицо в зависимости от его обстоятельств и состояния здоровья. Но свой долг перед государством должен выполнять каждый. В том числе военнообязанные женщины. Здесь вопрос ребром — либо мы это сделаем, либо у нас возникнет большая угроза существованию нашего государства в условиях широкомасштабной войны", — добавляет Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, что учет должен быть стопроцентный, потому что если его не будет – начинаются фальсификации, коррупция и другие негативные явления, которые мы уже наблюдаем.

"Во время военного положения каждый гражданин с 18 лет и более должен носить с собой паспорт с вкладкой или отметкой, где указывается, каким образом этот гражданин привлечен к обороне государства, информацией о состоянии здоровья, наличием отсрочки, информацией о семейном положении. Также должно быть указано, кто именно принимал решение об отсрочке этого человека и контактный телефон ТЦК и СП, где он учитывается. Тогда не будет возникать вопросов, что сотрудники центра комплектования как-то не там или не так остановили этого человека", — считает военный эксперт.

Система должна быть жесткой, но действенной

"То есть все граждане должны самостоятельно прийти в военкомат и стать на учет и выяснить все свои обстоятельства. Это не значит, что человека сразу отправят на фронт. Есть очень много подразделений, которые занимаются инженерными сооружениями, строительством оборонных укреплений, ремонтом техники, где тоже не хватает рабочих рук. Во время войны у нас должна действовать достаточно жесткая система и она должна работать. Если у кого-то есть сомнения, пусть поедут ближе к линии фронта и собственными глазами убедятся, какое там положение дел. Люди там по колено в воде в окопах, с ранениями, в крови, а другие у нас объедают двухметровые торты на свадьбах. Это не справедливо и так быть не может. Революцию на Майдане совершали не для этого", – резюмирует Игорь Романенко.

Военные отмечают, что нуждаются в ротации / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что нужно изменить в подходах к мобилизации

Военный психолог и офицер ВСУ Андрей Козинчук считает, что очередная волна мобилизации сейчас очень необходима.

"Потребность в свежих силах на фронте огромная — мы уже заканчиваемся. Люди на войне, к сожалению, погибают, а есть еще и раненые. Лично я сейчас с травмой нахожусь не в армии, а в госпитале, и кто-то вместо меня выполняет мою работу. Люди постепенно идут, госпитали переполнены. У меня лично в подразделении увольняются дядьки, которым по 60 лет. Нам нужны свежие силы на фронте. Те, кто остались – они уставшие, истощенные, с контузиями. Есть огромная потребность, чтобы освежить наших людей на передовой", – рассказывает сайту ТСН.ua Андрей Козинчук, офицер 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Он добавляет, что подходы к мобилизации нужно совершенствовать, а иногда делать кардинальные изменения. И не следует начинать с ТЦК и СП.

"По моему мнению, у нас не совсем правильный вектор правительства. Кое-где у нас просто пытаются напугать гражданских людей. Кричат им, что вы все уроды, козлы, не патриоты, прячетесь за маминой юбкой! Ну-ка все бегом на фронт! Это неправильно и ни на грамм не мотивирует людей, ну вот совсем. Когда люди слышат о себе какие-то ужасные вещи, у них не появляется какого-то патриотического чувства врываться на поле боя и махать шашкой. Поэтому, по-моему, нужно полностью изменить вектор такого диалога. Что я имею в виду? Нужно показать все плюсы военной службы, а они, я убежден, там есть. Просто их нужно раскрыть во всех смыслах. Правдиво показать, что именно в армии человек действительно самоактуализируется. А вот как это показать, должны решить кинематографисты, а не психологи", – разъясняет Андрей Козинчук.

Четкие термины и специализация

Он считает, что человек в армии обретает смысл своей жизни. Поэтому для гражданских перед мобилизацией важно показать конкретику.

"Сейчас у нас нет никакой конкретики. Когда человек идет на службу, он не знает, куда он идет, какую должность будет занимать и на какой срок он идет в армию. Словосочетание "до конца особого периода" – это ни о чем, ведь неизвестность просто порождает откровенный страх. Было бы очень хорошо это изменить во время мобилизации, указывая конкретный срок службы и назначать человека на конкретную должность. Например специалиста по IT назначать на соответствующую должность в армии, спортсмена – на штурмовую должность. Люди просто боятся, что их будут заставлять делать то, чего они не могут, и это большая проблема", – добавляет Андрей Козинчук.

Военным нужно немного больше свободы

Также он убежден, что следует изменить внутреннюю коммуникацию непосредственно в армии.

"Не должно быть такого, чтобы командир кричал на подчиненного, должны быть какие-то горизонтальные связи. Должен быть человек, который станет посредником в таких ситуациях, потому что криком ты ничего не добьешься. Возможно, это будет звучать странно — военным нужно дать немного больше свободы. У нас, например, очень трудно выбить отпуск, хотя это вполне возможно, но за границу никого не отпускают. Стоит осознать, что должны быть регулярные ротации. Человек не может сидеть в окопах или в поле 10 месяцев подряд, как сидит у нас, например, 72 бригада. Они конечно же красавчики, и я даже не знаю, есть ли какая-то бригада, которая их подменит так искусно, но от такого сиденья ничего хорошего не прибавляется", – отмечает Андрей Козинчук.

Человек должен знать, какую должность будет занимать и на какой срок он идет в армию / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Людям нужна конкретика, иногда жесткая

Также военный утверждает, что необходимо изменить весь концепт обеспечения военных, чтобы все это было открыто и понятно для каждого.

"Сейчас все знают откуда появляются дроны для ВСУ – волонтеры собирают. Это неправильно. Так не должно быть. Где берется какое-то оборудование, те же джипы? То же самое – сборы в социальных сетях и волонтеры. Конечно, человек думает: я туда пойду и там нужно будет все это собирать, как в трамвайное депо водитель с собственным трамваем. Так не может продолжаться. Когда человек не знает, куда он идет и что он будет делать, то он себе выдумывает всякую муть. Поэтому человеку стоит дать больше конкретики и, я убежден, люди пойдут, даже если эта конкретика будет жестокой. Им нужно твердо сказать: да это будет страшно, но мы тебе гарантируем, что максимум год будет продолжаться твоя служба, из которых три месяца – это обучение, и ты вернешься домой. А по возвращении ты получишь огромные льготы, конкретные — такие и такие. Это гораздо больше мотивирует людей. К сожалению, сейчас такого нет, а должно быть, если мы хотим, чтобы в армию шли люди", — резюмирует Андрей Козинчук.

Требуются комплексные изменения в мобилизации

Усовершенствовать процессы мобилизации необходимо, но, как отмечает Игорь Козий, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества, изменения должны происходить комплексно, потому что проблема не только в работе ТЦК и СП, а в целом – многогранна.

"Представьте, что у вас начала плохо работать машина. Вы вдруг ни с того ни с сего начинаете менять бензонасос, заменять левое или правое колесо. Но автомобиль не ездит нормально, потому что ему срочно нужен системный комплексный ремонт. Так и с мобилизацией. Можно пытаться заменять руководителей ТЦК и СП или придумывать еще что-то. Но, извиняюсь, здесь нужно копать глубже, ведь вопрос мобилизации начинается еще с детского сада – с системы образования и патриотического воспитания. И мы это уже сегодня четко видим", – рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Козий, военный эксперт, Института Евроатлантического сотрудничества.

Он добавляет, что в данном случае должны исправно работать ряд систем. Одна из которых – это система образования начиная с садика, школы, высшего учебного заведения, того, что формирует личность.

Зачем нам институт военного омбудсмена?

"К вопросу мобилизации относится целый ряд систем, частью которой является Министерство обороны Украины. Именно оно должно полностью обеспечить человека, который согласился пойти на военную службу, всем необходимым. Этого мало, нужно еще устранить коррупцию, а это уже мы переходим к правоохранительной системе. И это еще не все. Человек, который решает идти защищать Родину в армии, вдруг попадает в ситуацию, когда ему нужно пожаловаться на недостатки в этой системе. Кому ему жаловаться? Единственный цивилизованный путь, это предоставление соответствующим комитетам в Верховной Раде Украины функционала для проведения эффективного парламентского контроля, возможности проводить следствие и наказывать в соответствующих параметрах, как это действует в США или создание института военного омбудсмена, как это работает в Германии или в Великобритании", – отмечает Игорь Козий.

Минобороны должно полностью обеспечить человека, который согласился пойти на военную службу, всем необходимым. / Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Эксперт говорит, что за более чем полтора года войны такая должность у нас так и не появилась, хотя она очень необходима для решения спорных вопросов.

"Ввести должность военного омбудсмена обещал новый министр обороны Украины, но я пока не вижу, чтобы это как-то выполнялось – тишина. Без разницы, кто займет этот пост, главное, чтобы он четко выполнял свои функции. Но, к сожалению, у нас нет института военного омбудсмена. В целом у нас хромает кадровая политика, и мы еще удивляемся коррупции в ТЦК и СП. Поэтому, если лечить пациента, то его следует лечить комплексно, всего. А вопрос мобилизации касается гораздо более широкого круга вопросов, чем зона деятельности бывших военных комиссариатов", – рассказывает Игорь Козий.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, какой может быть армия будущего в Украине: будут служить и женщины, а оружие будет уметь держать каждый гражданский – эксперты.

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