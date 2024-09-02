На земельных выборах в Германии побеждают сторонники Путина и капитуляции Украины: что это значит

Впервые после Второй мировой войны правоэкстремистская партия набрала больше всего голосов — более 30 процентов —на земельных выборах в Тюрингии. "Альтернатива для Германии" получила также более 30 процентов в земле Саксония, буквально полтора процента уступив партии ХДС. При этом партии коалиционного правительства едва преодолели проходной процент в земельные парламенты, а кое-где и не попали в них.

Будут ли впервые в послевоенной истории Германии правительства с ультраправыми? И под угрозой ли военная помощь Украине — в сюжете корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Правые экстремисты "Альтернатива для Германии" получили первенство на земельных выборах в Тюрингии. Они набрали около 33 процента голосов. Премьер-министром Тюрингии по логике должен был стать Бьорн Хёкке, которого согласно судебному решению можно называть фашистом и который платил штрафы за использование запрещенной нацистской фразы. На празднование "Альтернативы для Германии" журналистов не пустили. Эта партия надеялась на большинство в обеих землях, где проходили выборы — в Тюрингии и Саксонии. Однако в Саксонии они минимально уступили партии ХДС. Немецкие ультраправые празднуют победу и требуют власти.

Правые экстремисты "Альтернатива для Германии" завоевали первенство на земельных выборах в Тюрингии.

Однако вместо крайне правых все шансы зайти в земельные правительства имеют крайне левые. Левопопулистская партия "Союз Сары Вагенкнехт" появилась менее года назад. Ее лидер Сара Вагенкнехт называет ее партией мира, требует фактической капитуляции Украины перед Россией и называет это миром. Также хочет снять санкции с России, отремонтировать и запустить газопровод "Северный поток" и выступает против размещения в Германии американских ракет. И хотя земельный уровень не предполагает международную политику, почти вся кампания Вагенкнехт была о мире с Россией, а в качестве условия про коалиционные переговоры она требует пункт о дипломатии в Украине.

Сара Вагенкнехт

"Одним из ключевых вопросов нашей избирательной кампании был мир. Я видела, как много людей волнуются из-за этого, как многие боятся, что Германия может быть втянута в войну. Люди считают безответственным, что мы продолжаем поставлять Украине все больше оружия и называть это солидарностью. Также многие категорически против размещения американских ракет средней дальности в Германии в следующем году. Мы подчеркивали, что эти вопросы касаются не только международной политики, но и наших государственных выборов. Нельзя делать вид, что вопрос войны и мира находится где-то далеко от нас", — заявляла политик.

Восточные немецкие земли после пребывания в ГДР имеют общую тягу к России. Так, ультраправые АДГ также требуют снятия санкций с России и даже премьер Саксонии, представитель партии ХДС Михаэль Кречмер запомнился активным поиском близости к Путину, а после полномасштабного вторжения призвал Киев смириться с частичной потерей территорий для перемирия с Россией.

Несмотря на исторически высокие результаты на земельных выборах в коалицию "Альтернативу для Германии" брать стыдно, поэтому ХДС будет пытаться договориться со всеми, кроме ультраправых. А вот партии коалиционного правительства Германии откровенно провалились — чуть больше 7 процентов получили социал-демократы в Тюрингии и Саксонии. Канцлеру Олафу Шольцу кое-где предлагают сложить мандат и это предложение будет звучать громче, если такие результаты покажут выборы через несколько недель в другой федеральной земле Бранденбурге. Выборы в немецкий парламент и формирование нового правительства Германии — через год, но правительство все более ослаблено не только внутренними ссорами, но и серьезным откатом голосов к крайне правым или крайне левым.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Смена власти в Германии. ПОМОЩЬ УКРАИНЕ ПОД УГРОЗОЙ

Читайте также: