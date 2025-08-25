- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 2 мин
На Житомирщине мать убила младенца
Женщина родила и убила младенца. На суде она раскаялась.
В Житомирской области к 1 году и 6 месяцам испытательного срока приговорили женщину, которая самостоятельно родила и убила младенца.
Об этом говорится в приговоре Народичского районного суда Житомирской области.
Мать родила и выбросила младенца через окно
По данным суда, жительница Житомирщины скрывала свою беременность и не была на учете у медиков. В марте 2025 года женщина в жилом доме родила сына весом 3 килограмма 670 граммов, длиной тела 54 сантиметра. Мальчик был полностью здоровым. Однако подсудимая выбросила новорожденного сына через окно дома во двор, в результате чего наступила смерть ребенка.
Женщина уже воспитывает одного ребенка
На суде женщина вину признала и раскаялась. Она объяснила, что уже воспитывает ребенка в возрасте 1 год и 7 месяцев.
«После рождения ребенка, осознавая, что ее новорожденный ребенок является живым, у нее внезапно возникла мысль избавиться от ребенка, после чего она выбросила новорожденного ребенка через окно дома во двор, в результате чего наступила смерть последнего. Факт беременности и рождения ребенка она скрывала от посторонних», — говорится в материалах суда.
Женщина просила не лишать ее свободы, поскольку она хочет воспитывать своего другого ребенка.
Что решил суд
Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что на момент совершения преступления женщина находилась в «легкой умственной отсталости», однако могла осознавать свои действия.
«При определении продолжительности испытательного срока, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного уголовного преступления, которое является нетяжелым, вид и срок назначенного основного наказания, обстоятельства, характеризующие личность обвиняемой, которая впервые совершила уголовное преступление, положительно характеризуется и имеет на иждивении малолетнего ребенка и устанавливает его на такой срок, который по мнению суда будет необходимым для того, чтобы осужденная доказала свое исправление без реального отбывания основного наказания», — говорится в пояснении суда.
Суд признал женщину виновной по статье 117 УК Украины и приговорил к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.
Об отце ребенка в материалах суда речь не идет.
напомним, в Хмельницком женщина родила ребенка и выбросила в мусорник