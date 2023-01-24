На зиму ракет у врага достаточно: военный эксперт рассказал, какие регионы под угрозой

В России, по подсчетам украинской разведки, осталось всего 20% от довоенных запасов высокоточных ракет. Это примерно 550 единиц. Но менее точных ракет, как С-300, С-400, у оккупантов еще достаточное количество. И наши приграничные области действительно остаются под угрозой.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал Сергей Кузан – военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

"По высокоточным ракетам мы видим, что уже снижение как раз количества использования. То есть эти ракеты – и Х-101, и Х-555, и "Калибры" – все же чувствуется, что труднее российскому ВПК восстанавливать эти запасы. Мы их просто истощаем. Но не надо себя тешить иллюзиями: до конца зимы у них будет чем бить по нам, по нашим территориям, то есть у них еще старые советские запасы. Вот, к примеру, мы все видели ту Х-22 и дом в Днепре. То есть есть такие же старые ракеты у них на хранении", — рассказал он.

Кузан отметил, что в России сейчас работает в три смены военная промышленность, и они еще продолжают производить высокоточные ракеты. "Но мы уже говорили об их истощении: недавно было 30%, теперь уже 20%. То есть постепенно их ракетный запас истощается", – добавил он.

"Однако, если говорить о гораздо менее точных ракетах, по сути, это зенитные ракеты, это ракеты, предназначенные для противовоздушной обороны, я имею в виду С-300, С-400, то этих ракет у них еще действительно достаточное количество. И наши приграничные области на самом деле остаются под угрозой", – сообщил он.

Вот поэтому, по словам эксперта, мы так нуждаемся именно в противоракетном оружии с достаточно большой дальностью поражения — для того, чтобы уничтожать не только саму ракету, но и пусковую установку. Потому что, как пояснил Кузан, эти зенитные комплексы россияне перерабатывают из класса "земля-воздух" в класс "земля-земля". И, по сути, увеличивают их дальность.

"Недавно мы видели удары по Киеву, это как раз ракета С-400, она предназначена для поражения воздушных целей, но после переработки была использована по целям наземным. Точность теряется, но от этого разрушительная сила никуда не девается. И расстояние, конечно же, есть большое — 250-270 км. Это означает, что мы будем еще чувствовать на себе их угрозу. И поэтому нам особенно нужно как можно скорее получить все эти средства противовоздушной и противоракетной обороны: и Patriot, и дополнительные батареи NASAMS. И, конечно, нам нужна дальнобойная ракета для того, чтобы поражать их пусковые установки", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, заместитель министра обороны по политике США Колин Кал заявил, что Пентагон пока не планирует передавать Украине ракеты, дальностью 300 км.

В то же время, военно-политический обозреватель Александр Коваленко не исключает, что США в крайнем пакете военной помощи могли тайно передать Украине ракеты дальностью 160 километров, в частности речь идет об ATACMS.

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