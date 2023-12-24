"Наберется сил и захочет снова напасть": военный рассказал, когда и почему Россия может пойти новой войной в Украину

Украинцы должны быть готовы, что даже после окончания войны и выхода на государственную границу 1991 года, через 10-15 лет Россия, набравшись сил, попытается еще раз вернуть утраченное и захочет снова напасть.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал бывший боец "Азова", боец 3 ОШБр и инструктор "Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш".

“Для меня возвращение границ 1991 года – это частичная победа. Мы должны понять, что идеальным вариантом для нас было бы уничтожение Российской Федерации как государства. Чтобы она распалась на отдельные государства, ее захватила другая страна. Но, исходя из реалий, мы понимаем, что такого не будет. Даже если мы вернемся к границам 1991 года, Россия ослабнет, потеряет возможность влияния на нас, потеряет в политическом плане — с ней будут меньше считаться. Но оно останется как государство и оно не изменит никогда своего решения по Украине", — говорит военный.

По его словам, Россия будет всегда пытаться взять Украину под свое управление, уничтожить как нацию и просто захватить территорию.

"Даже если мы вернемся на границы, нам придется продолжать развивать армию, укреплять политические союзы, создать границу между цивилизацией и РФ. И мы должны быть готовы, что через 10-15 лет Россия, набравшись сил, в том виде, в каком она будет тогда, попытается еще раз вернуть утраченное. Это наши реалии. Насколько сильными мы будем, настолько меньше будет желание в России на нас напасть снова”, — рассказал "Мактавиш".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБр "МАКТАВИШ": Пока мы проигрываем и это надо признавать! Каждый день – решающий!

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