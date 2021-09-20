Набожная мать запрещала вакцинироваться: новые подробности смерти 19-летнего студента из института под Киевом

В Минздраве объяснили, что причиной смерти парня стали сердечно-легочная недостаточность и отек легких

Никакой связи с вакциной! Предварительная причина смерти: сердечно-легочная недостаточность. Еще неделю назад в день прививки от коронавируса умер студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало. Но об этом стало известно только накануне.

Об этом 20 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Слезы на глазах мамы 19-летнего Володи не иссякают. Женщина до сих пор не может поверить в смерть сына. На интервью она согласилась только для ТСН и говорит, что о том, что сын пошел против ее воли — даже не догадывалась.

"Мы все категорически запретили ему делать вакцинацию, мы люди верующие", — говорит мама Владимира Галина Сало.

Володя привился вакциной Pfizer в минувший понедельник. Сразу после укола по телефону рассказал об этом своему старшему брату. А вот мама узнала только через несколько часов, от куратора из института, когда ее сыну стало плохо.

"Ваш сын в тяжелом состоянии. Молитесь. Стали на колени, но чуда не произошло", — говорит мама Владимира Галина Сало.

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Владимир Сало учился в этом частном вузе, в Буче под Киевом. На прививку парень ходил вместе с еще двумя студентками после пар. К вечеру в него поднялась температура и начало сводить.

"Что нас вообще удивляет, что такая реакция, она была такая мгновенная. Состояние, когда я зашла в него было ужасным: лицо практически было синее, его били судороги, пена изо рта, рвота. Это просто ужасно и это в течение 15 минут и все. Где-то в 20:20 мы застали его в таком состоянии и в 20:35 уже пульс исчез и дыхания исчезло. Параллельно с этим мы вызвали скорую", — говорит ректор Украинского гуманитарного института Людмила Штанько.

Первую помощь в студенческом общежитии юноше оказывали институтский фельдшер и ректор. Но говорит Людмила Штанько, все развивалось так стремительно, что до приезда скорой парень уже не дышал. Медики тщетно пытались его час реанимировать. Администрация вуза говорит, что о вакцинации студент их не предупреждал. Это была его добрая воля.

"У нас такого нет, когда первое сентября было — была зеленая зона везде. Это уже когда начинается, вот например, если сейчас студент заехал и в него какие-то признаки простуды, мы сразу и фиксируем это и, когда он выздоровел — требуем тест. Но они все заехали здоровы", — говорит ректор Украинского гуманитарного института Людмила Штанько.

В справке о смерти — сердечно-легочная недостаточность. Но родные говорят, что Володя не имел проблем со здоровьем. Он был донором. За три дня до смерти тоже сдавал кровь. Кроме ангин, ни на что не болел. Занимался спортом, а летом ездил на подработки в Польшу.

"Сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность - прописана причина смерти, таких причин у него не будо вообще в жизни. Не жаловался ни на какие болезни", — говорит родственник Владимира Руслан Боруц.

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"Непосредственно привела к смерти сердечно-легочная недостаточность, отек легких. Но что именно вызвало такое состояние пока остается неизвестным, мы будем ждать лабораторных исследований материалов. Мы будем держать это на контроле", — говорит главный санитарный врач Игорь Кузин.

О смерти в день прививки должны сообщать экстренно, но Минздрав это известие получил только сегодня. На каком этапе произошел сбой будут еще разбираться. Полиция Киевщины открыла уголовное производство, но без экспертизы, которая продлится месяц, говорить о причинах смерти рано. Всего в Украине зафиксировано три летальных исхода в день вакцинации от коронавируса. В ни одном из них смертельная связь с прививкой не подтверждена.

Напомним, в Минобразования объяснили, от чего умер 19-летний студент под Киевом.

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