Нацбанк отпустил курс доллара "в свободное плавание": есть ли причины для паники и как это повлияет на экономическую ситуацию

Нацбанк отпустил курс доллара "в свободное плавание": есть ли причины для паники и как это повлияет на экономическую ситуацию

Со вчерашнего дня, 21 мая, Национальный банк отменял ограничения на установление курса, при этом официальный курс гривны к доллару оставил фиксированным.

Официальный курс доллара в Украине продолжает оставаться 29,25, так же, как и курс всех безналичных операций для импортеров и экспортеров. Устойчивый курс держат, чтобы, несмотря ни на что, сохранить финансовую стабильность государства.

Для кого курс будет фиксированным, а для кого свободным – говорится в сюжете ТСН.

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Экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман рассказал, зафиксированный с начала войны курс совсем не означал, что валюту можно было купить по той цене. В банках его просто не было. В то же время на черном рынке цена качалась вверх-вниз с 24 февраля. Сейчас каждый владелец обменного пункта рисует ту цифру, которую ему нравится, лишь бы покупали

Чтобы побороть панические настроения населения, банки теперь смогут продавать валюту клиентам, равно как и обменники.

Экономист добавляет, что сейчас банки уже могут официально покупать и продавать валюту по рыночным ценам, но сегодня они еще не работают. С понедельника он считает, что украинцы смогут увидеть реальные цены на иностранные купюры.

Впрочем, продавать банки, как и в предыдущие три месяца, смогут только то, что в кассу сдали клиенты. А вот каким будет тот же курс – никто не прогнозирует

Фурман считает, что фундаментальных причин для ослабления гривни нет. С большой вероятностью гривна также может и усилиться спустя некоторый период времени.

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"Цена за иностранную валюту растет из-за ее дефицита. Мы не получаем доллары и евро от торговли, потому что наши порты заблокированы, а наземным путем объемы продаж значительно меньше, наличные деньги также перестали поступать и от наших работников, потому что мужчинам заграница — нельзя. Выровнять курс, как раньше, государство пока не может", — объяснил экономист.

Глава ассоциации украинских банков Андрей Дубас сообщил, что Национальный банк сейчас не может выходить, как в довоенное время, и гасить эти настроения интервенциями, то есть продажей валюты из золотовалютных резервов. Таким образом, стабилизируется курс, затем банк может их выкупить и вернуть средства в резерв.

В Нацбанке говорят: причин для паники нет и ситуация должна измениться уже в начале лета, как только Запад станет перечислять Украине помощь.

Напомним, что страны G7 официально приняли решение выделить Украине почти 20 млрд долларов финансовой помощи.

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