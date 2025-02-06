Нацгвардеец сбежал со службы и сжег три военных автомобиля: он ошарашил объяснением

Военный Нацгвардии не вернулся на службу и сжигал автомобили ВСУ. Чем это кончилось?

В Харькове к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили военного Нацгвардии, который сжигал военные автомобили.

Об этом говорится в приговоре Московского районного суда г. Харькова (название суда недерусифицировано – ред.).

По данным суда, военный по контракту Нацгвардии в июле 2024 года через Telegram согласился на сотрудничество с неизвестным, который предложил ему жечь военные автомобили. За это подсудимому пообещали 1000 долларов.

Нацгвардеец на территории Харькова сжег три автомобиля, принадлежащих военным: Nissan Patrol (ущерб - 738 516,42 грн), Volkswagen Transporter Т4 (ущерб - 235 030,02 грн) и Jeep Grand Cherokee (ущерб 136 202,58 грн).

На суде военный вину признал. Он пояснил, что "что в 20-х числах мая 2024 года не вернулся из предоставленного ему отпуска в воинскую часть. Отметил, что понимал, что совершал уголовные правонарушения, действительно для получения незаконной прибыли, а именно за каждое сожженное военное авто ему была обещана оплата в размере 1000 долл.США, на что он дал свое согласие, поэтому самостоятельно принял решение таким образом препятствовать законной деятельности ВСУ".

Судя по материалам суда, нацгвардеец так и не получил обещанных денег.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.1 ст.114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Черниговской области к 2 годам испытательного срока приговорили женщину, которая перекрыла движение военной колонне и требовала от защитников Украины "уйти".

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