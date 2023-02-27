Нацгвардейцы заменили профессиональных иконописцев и собственноручно расписали храм, хотя даже не профессиональные художники

Наибольшую фреску – тайный ужин – военные допишут через несколько дней, тогда же храм откроют для бойцов, а в будущем свободный вход в церковь обещают в части сделать и для гражданских.

Винницкие нацгвардейцы собственноручно расписывают храм святого Юрия Победоносца, расположенный на территории части. Командование решило рисование фресок и икон поручить военным. Согласились четверо солдат – как профессиональные художники так и начинающие, говорится в ТСН.

Нацгвардеец Владимир Бойков перерисовывает Иисуса и апостолов с фрески тайная вечеря. Работа филигранная и очень ответственная, Владимир. Мобилизированный военный не имеет художественного образования, картины рисовал только для себя, Образы пишет впервые. "Очень сначала колебался, ответственность велика, можно даже сказать и страх, чтобы передать более подробно эту композицию", — говорит он.

Его коллега – Сергей Татчин профессиональный художник, а еще известный поэт. В армию пошел добровольцем на второй день полномасштабного вторжения. "Работа идет над работой виноградного спаса, очень старинная икона, соответственно есть канон, его нужно перенести без погрешностей, с вдохновением, в соответствии с божьим вдохновением", — говорит боец.

Сергей строго по канону перерисовывает на стену изображение старинной иконы, тоже отважился на это не сразу, но говорит, это творчество его изменило. “Когда заходишь в храм, нужно менять свое отношение внутри, извне, а рисовать икону это очень ответственно, я несколько месяцев колебался браться ли. Нужно стать лучше, во всех смыслах параллельно работа над иконой и над собой, две работы происходит”, — говорит он.

За писанием Образов внимательно следит капеллан – отец Михаил, настоятель в новом храме. Говорит, сначала думали пригласить профессиональных иконописцев, но решили, что наполнить его духовно сами военные. “Построить храм это одно, а внутренне его наполнить – это другое. Роспись это очень хлопотное дело и оно делается на один месяц и даже не один год. Мы выбрали византийский стиль как лучше всего передающий аскетизм, духовность, мистичность здания”, — объясняет капеллан.

Наибольшую фреску – тайная вечеря – военные допишут через несколько дней, тогда же храм откроют для бойцов, а в будущем свободный вход в церковь обещают в части сделать и для гражданских.

Винницкие нацгвардейцы собственноручно расписывают храм Святого Юрия Победителя

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