Начала искрить аппаратура: в Черкассах ребенок получил ожоги во время операции

Врачи говорят, что это только реакция организма на хирургическое вмешательство.
В Черкассах во время хирургического вмешательства получил травму трехлетний мальчик. Ему должны были удалить нарост у уха, но в течение операции этого так и не сделали. Зато уже в палату ребенка привезли с ожогами на коже головы.
Об этом 26 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
По словам родителей, во время операции у медиков, якобы, начала искрить аппаратура и от этого могла загореться постель, на которой лежал ребенок под анестезией. Сами же врачи говорят, что это только реакция организма на хирургическое вмешательство.
Мальчик уже пришел в себя после анестезии. Теперь ему ставят капельницы для восстановления. Родители планируют завершить операцию в другом заведении.
Напомним:
В перинатальном центре Запорожской области новорожденная девочка получила ожоги спины и ягодиц после того, как ее после рождения положили на согревающий коврик. Полиция открыла дело.
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