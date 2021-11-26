Начала искрить аппаратура: в Черкассах ребенок получил ожоги во время операции

Начала искрить аппаратура: в Черкассах ребенок получил ожоги во время операции

Врачи говорят, что это только реакция организма на хирургическое вмешательство.

В Черкассах во время хирургического вмешательства получил травму трехлетний мальчик. Ему должны были удалить нарост у уха, но в течение операции этого так и не сделали. Зато уже в палату ребенка привезли с ожогами на коже головы.

Об этом 26 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

По словам родителей, во время операции у медиков, якобы, начала искрить аппаратура и от этого могла загореться постель, на которой лежал ребенок под анестезией. Сами же врачи говорят, что это только реакция организма на хирургическое вмешательство.

Новости Черкасс: 3-летний мальчик получил ожоги после плановой операции

Мальчик уже пришел в себя после анестезии. Теперь ему ставят капельницы для восстановления. Родители планируют завершить операцию в другом заведении.

Напомним:

В перинатальном центре Запорожской области новорожденная девочка получила ожоги спины и ягодиц после того, как ее после рождения положили на согревающий коврик. Полиция открыла дело.

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