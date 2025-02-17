Начала заниматься в 40 лет и стала самой сильной женщиной мира: интервью с Анной Куркуриной

Анна Куркурина — украинская спортсменка и тренер, абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу, обладательница более 15 рекордов и самая сильная женщина мира. Заниматься спортом она начала в 40 лет, когда была учительницей биологии, и уже через полтора года побила мировой рекорд.

В интервью журналистке TSN.ua Виктории Гнатюк она рассказала, как добиться такого успеха.

"Я биолог, я понимаю, как работает организм, как работают мышцы. Это интеллектуальный вид спорта. Я должна рассчитать амплитуду, рассчитать питание. Это тяжело, особенно в 40 лет, когда ты приходишь. Благодаря тому, что у меня красный диплом университета, и я изучала в совершенстве свое строение, это помогло мне добиться таких успехов – это во-первых”, – говорит Анна Куркурина.

Анна Куркурина / Фото: ТСН.ua

Также она советует всем по-настоящему верить в то, что вы хотите сделать – тогда все получится.

“Если не знаете, могу посоветовать метод Сильвы – как стать успешным человеком. Принцип основан на вере в себя. Я представляю картинку, которую я хочу. И не просто представляю – лежу плюю в потолок. Я не имела никакой тени сомнений и шла к своей цели, я хотела стать чемпионкой. И не было сомнения, стану ли я”, – рассказала спортсменка.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КАДРЫ, ОТ КОТОРЫХ СТЫНЕТ КРОВ! САМЫЙ СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА МИРА СПАСАЕТ ЖИВОТНЫХ ОТ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ! | КУРКУРИНА

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