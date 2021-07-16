"Начала жизнь с войны — и заканчиваю ее войной": именинница Ада Роговцева поделилась с ТСН историями о фронте, актерстве и вдохновении

Легендарная актриса празднует свой 84-й день рождения допремьерный показ документальной ленты о войне в Донбассе и делится с ТСН особенными историями из жизни.

Ада Роговцева, народная артистка и Герой Украины, празднует свой 84-й день рождения. В этот день к ней съезжаются ветераны и бойцы, медики и волонтеры. К ним она часто приезжала с выступлениями — на передовую, в госпитале и военные базы. И именно они станут первыми зрителями допремьерный показ фильма "Вітер зі Сходу", который приурочили ко дню рождения.

Монолог актрисы, которая потеряла собственного сына, но стала мамой для бойцов — в эксклюзивном интервью ТСН.

О выступлениях во время войны

Мы были везде. Были на первой линии, и на второй. И на базах, и в госпиталях, везде были. Иногда мы играли тихонько, пели тихо и солдаты держали над нами бронежилеты. Это большая, я тебе скажу, это большое доверие. Я знаю, что если бы мой сын был бы жив, он бы был там. Он был вообще особенным человеком. И где-то лет за 10 до того говорил, что будет война.

О солдатах

Они — мои мальчики, они — мои сыновья. По возрасту каждый из них — мой сын или внук. Это было большое чудо, когда я поняла это — все, кому даже 60, могут быть моими сыновьями. И знаешь, у нас было такое в госпитале. Мы выступали. Сидели там все мальчики раненные в формочках этих больничных. Затем подошел врач и говорит: "Вы, может, сделали за эти 2 часа больше, чем я за полгода с ними".

О мамах солдат

Когда солдаты обнимают меня, они обнимают маму, бабушку. Болтаем, я его по голове что-то так погладила, потому что она стриженая такая, и знаешь, как бархат так хорош на голове. А он: "Ой, я маме позвоню, скажите ей два слова". Он звонит маме, а мама говорит: "Как он там, как, как?". И я отвечаю этой женщине: "Вот я стою, и глажу его по голове по его кругленькой". Там пауза на том конце, она молчит, молчит: "Алло, алло". Она говорит: "И гладьте еще, еще гладьте".

ТСН

О войне

Мы приехали, все разбито. А розы в каждом саду вырвались на свободу, как кровь бьет из земли, и это было так страшно. Мы зашли в землянку, и там было очень чисто. И я спрашиваю, как они здесь живут, а боец говорит, тепло, вот только мыши. И я спрашиваю: Господи, за что это вам? А он без колебаний отвечает: "За Украину!". И ему страшно, и мама его умирает от страха за ним, а он... за Украину.

Про "Вітер зі Сходу"

Мы все время боялись, стоит ли открывать для людей то, что мы с 2014 года ездим на Восток. Мой внук Алексей, он оператор, еще студентом он снимал, как мы выступаем, а главное — где мы бываем и что видим. И собралось очень много материала, очень много. И тогда нам предложили сделать кино. В свой день рождения я должна представить фильм, где режиссером и соавтором сценария является моя дочь Екатерина Степанкова, которая организовывала эти наши выезды с друзьями-волонтерами. Очень много лет Катя мой режиссер, и мой редактор, и мое все. Кино называется "Вітер зі Сходу", и в Доме кино мы должны 16 июля его презентовать. И это лучшее, что может быть в мой день рождения.

"Ветер с востока": как создавался саундтрек к документальной ленты, в которой снялась Ада Роговцева

Про "Свідоцтво про життя"

Мой сын покойный говорил: "Вот смотри, есть свидетельство о рождении, есть свидетельство о смерти, а где свидетельство о жизни?". Я написала книгу после его смерти — "Свідоцтво про життя", где я уже вспомнила всех. И знаменитых очень, и тех, кто был в массовке — в театре и в кино. И их никто не вспомнит никогда, а это люди, которые очень много решали в моей жизни, своим присутствием, своим сотрудничеством со мной. И главное, я вспомнила всех своих из семьи. Там каждый был и смешным, и трагическим, и судьбы были... страшные судьбы были, потому что это были судьбы Голодомора, войны, послевоенные... И вот по этой книге Катя (Екатерина Степанкова. — Ред.) сделала представление. И там меня играет 5 замечательных украинских актрис — Лариса Руснак, Светлана Орличенко, Оля Атанасова, Лена Дудич и Настя Киреева, а трое актеров — Ахтем Сеитаблаев, Алексей Скляренко и Леша Петрожицький — играют мужчин моей жизни. Мы в консерватории сыграем это 18 июля.

О Костиках

У меня муж был Костя Петрович Степанков. Сын был Константин Константинович Степанков. И теперь у меня есть правнук Константин Алексеевич Степанков. Я не хотела, чтобы его так называли, мне было больно, и я как-то сопротивлялась. Но дети все сказали: "Это уже твои там переживания, а он будет Костя. Костя Степанков". Жизнь продолжается, жизнь идет.

О памяти

Я очень часто говорю: пишите, пока живы ваши родные. Пишите их истории жизни. Запишите как-нибудь. Родился, был, говорил то. Ибо все говорят очень смешное. Мы все вспоминали: "А моя бабушка сказала .." и начинается смех, потому что все бабушки что-то говорят в семье. С судьбами моих родных, каждый зритель проживает свою. Наверное, потому оно так воспринимается тепло.

Об актерстве

Когда поступала в театральный институт, я читала "Катерину" Шевченко. И так мне как-то пошло, так хорошо слушают, что я упала на колени, протянула руки и "... Иван... Иван...", и — забыла текст дальше. Совсем. Вот "Иван, Иван", стою на коленях, руки протянула вверх — и все... И я так потихоньку выползла из этой аудитории и пошла домой по Крещатику. Меня догнала женщина и говорит: "Тебе за первую половину экзамена поставили 5, возвращайся, я поняла, что ты не вернешься...". И тогда я поняла, что я буду артисткой. Кто-то меня вернул, кому-то это запало, кому-то это нужно было — меня остановить и вернуть.

ТСН

О театре

Театр живой очень, это в кино уже не очень можно исправить, а в театре можно поправить какие-то свои недостатки. Я вообще люблю своих коллег. Ну, я не могу сказать, что всех. Потому что театр — это такая страшная история. В кино здоровее это, потому что люди собрались ненадолго, поработали и разошлись. А в театре годами накапливаются какие-то отношения, какие-то проблемы, обиды.

Театр никогда не умрет. Мы ездим к людям, которые не бывают в театре, и которые после наших выступлений впервые пошли в театр, а они радостно это воспринимают. Это сопереживание ничем не заменишь. Все живое — очень ценное.

Про кино

Дзидзьо взял меня в свою комедию "Де гроші?" И я снялась, это несколько дней назад закончились съемки. И мне было очень интересно. Кто-то меня спросил, а вам нравится что-то играть? Вот скажи мне, когда женщине в возрасте 84 лет предлагают роль в кино, она может быть недовольна? (Смеется. - Ред.).

ТСН

О песнях

Когда-то мои дети пели так, что я говорила, что вас надо продавать за валюту за границу. Потому что они пели дуэтом божественно. В семье пели все время. И дом пел, а потом — замолчал. Какие-то такие времена настали... Первое июля — это день смерти моего сына. Каждый раз мы собираемся, это уже 9 лет, и приезжает очень много людей, и всегда очень много цветов. И мой маленький внук, ну это такое дитя разумное, он так стал, прислонился и запел: "Їхаааав козаааак за Дунааай, скааазав, дівчинооо, прощаааай...". И все. И мы пели. Пели тихо, потом громко, затем — опять тихо.

Ада Роговцева рассказала стихотворение, посвященное сыну

О жизни в селе

Я все время была в работе, но почти весь год просидела в деревне. Это мое село, я здесь до карантина не могла быть более чем 3-4 дня, иногда неделю. И я мечтала набыться здесь. И вот я видела, как сходит снег, как вылезает первый цветок, как яблоко зреет... Для кого-то это такой страшный год, а для меня он был очень приятный.

О времени

Я не сержусь никогда на то, что чего-то я не успела. Был такой момент, когда мы с Екатериной (дочь маленькой была, ей было годков 5) ехали в Крым к журналистам на встречу. И сели в поезд, зашли в купе, и сидим. И Катя смотрит на меня такими удивленными глазами своими большими, и говорит: "Мама, а ты будешь только ехать?". Она не могла понять, что мама может сесть, и ехать — и только.

О вдохновении

Из моих завещаний жизненных, я всегда советую дружить с друзьями своих детей, и друзьями своих внуков, ну, если долго живешь. Потому что этот круг настоящий. Не надо забывать там своих сверстников, и своих старых друзей, это такое, разумеется. Но там не вдохновишься. И не вдохновишь их. А вот молодое окружение — они становятся тебе родными, и ты живешь тогда на полную с этими людьми.

О мечтах

Наступает такой возраст — после 80 — когда ты не то, что запрещаешь себе мечтать, а это глупость — мечтать. Уже не о чем. Я хочу, чтобы мечтали мои дети и внуки, и мой правнук. И чтобы их мечты сбывались. И чтобы они жили в стране, где царит справедливость. И мир.

О мире

Я начала жизнь с войны (Второй мировой. — Ред.) — и заканчиваю ее войной. Хочется дождаться мира. Я дождалась мира на войне в 1945 году. Понимаешь, и здесь хочется дождаться победы. Это было так нужно мерзавцам закрутить эту спираль, чтобы было страшно когда она вырвется, и невозможно, чтобы она вырвалась. Нас называют "бандеровцы, укры". Мне нравится. Я — "укра"!

Авторы: Наталья Нагорная, Татьяна Демух

В свой день рождения актриса Ада Роговцева дала эксклюзивное интервью ТСН

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку