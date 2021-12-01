Началась настоящая зима: Киев засыпает снегом (атмосферные фото и видео)

В Киеве календарная зима началась снегом.

В Киеве 1 декабря начал падать снег. Небо в основном облачно, температура на отметке +1°С.

Об осадках сообщают журналисты ТСН.ua.

Также читайте Витамин D зимой и осенью: почему он так важен

Осадки зафиксировали на Подоле, Виноградаре и Днепровском районе. В частности, в Подольском районе снег начал падать после 14.30.

В районе метро "Левобережная" в Киеве также начался снегопад. Через несколько минут видимость стала почти нулевой. Поднялся сильный ветер.

На опубликованных фотографиях видно, что снежный покров уже красиво укрыл землю.

В то же время синоптики предупредили, что в Киеве ожидаются заморозки до -4°С. Осадки в виде мокрого снега прогнозируют 2 декабря в большинстве западных, северных и Винницкой областях.

Киев в первый день зимы начало засыпать снегом

Раньше заснежило в Карпатах. На горе Поп Иван Черногорский -11 градусов мороза, падает снег. Ветер юго-западный 10-11 м/с.

Следует отметить, что в Киеве начало снежить еще ночью.

Читайте также: