Началась настоящая зима: Киев засыпает снегом (атмосферные фото и видео)

В Киеве календарная зима началась снегом.
В Киеве 1 декабря начал падать снег. Небо в основном облачно, температура на отметке +1°С.
Об осадках сообщают журналисты ТСН.ua.
Осадки зафиксировали на Подоле, Виноградаре и Днепровском районе. В частности, в Подольском районе снег начал падать после 14.30.
В районе метро "Левобережная" в Киеве также начался снегопад. Через несколько минут видимость стала почти нулевой. Поднялся сильный ветер.
На опубликованных фотографиях видно, что снежный покров уже красиво укрыл землю.
В то же время синоптики предупредили, что в Киеве ожидаются заморозки до -4°С. Осадки в виде мокрого снега прогнозируют 2 декабря в большинстве западных, северных и Винницкой областях.
Раньше заснежило в Карпатах. На горе Поп Иван Черногорский -11 градусов мороза, падает снег. Ветер юго-западный 10-11 м/с.
Следует отметить, что в Киеве начало снежить еще ночью.
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