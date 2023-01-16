Начали набирать вес и пережили ракетный удар: киевскую тройню выписали из родильного (фото)

Мама мальчиков рассказала, как они обустроили свою жизнь в однокомнатной квартире.

Из роддома №5 выписали маму, которая в новогоднюю ночь родила первую тройню в Киеве. Ирина Жаворонок рожала своих малышей Матвея, Владислава и Богдана под вой сирен и массированной атаки врага на город. Мальчики появились на свет преждевременно, маме делали кесарево сечение.

Сайт ТСН.ua узнавал, как живет мама и ее трое казаков.

Из роддома их выписали 13 января – на старый Новый год.

"С мальчиками все хорошо. Они уже начали стабильно набирать вес. Сначала она была небольшой — 2,460, 2,180, 2,010. А сейчас они уже весят немного больше — 2,500, 2,200 и 2,100. Поэтому нас уже выписывают. Так трое казаков, так трое казаков, так трое казаков чтобы оформить все документы", — рассказывает ТСН. ua Ирина Жаворонок.

Ирина говорит, что ее мама ждала их дома, поскольку плохо чувствовала себя. Напомним, семья проживает в однокомнатной квартире в Киеве.

"Меня с мальчиками встречали в родильном отце детей, родная сестра и тетя. Сестра станет крестной мамой для мальчиков, она их просто обожает. Сюрпризов никаких не ждала, потому что на руках трое деток, хотя родные люди устроили праздничное настроение. Жить будем с мамой в однокомнатной квартире", — рассказывает мама тройни.

Сестра с малышами / Фото: ТСН.ua

Она говорит, что из киевской мэрии ей через две недели никто не позвонил. Только дарили цветы и поздравляли журналисты, которые писали и рассказывали о первой тройне в Новом году.

"Из мэрии Киева мне никто не звонил, из КГГА тоже никто не беспокоил. Даже открытки поздравительной не прислали. Я не очень-то и рассчитывала на поддержку власти, потому что в стране война… Хотя получить помощь было бы неплохо. В моей ситуации она бы не помешала., ведь когда мои казаки подрастут, то в однокомнатной квартире нам будет тесно. Сейчас мы нормально устроились дома — едим хорошо, спим тоже хорошо", — говорит Ирина.

Фото: ТСН.ua

Раньше, когда рождалась тройня, родителям в столице предоставляли жилье. Возможно ли это сейчас во время войны, пока неизвестно.

Уже находясь дома, мальчики пережили мощный ракетный обстрел Киева. 14 января в столицу дважды атаковали российские ракеты.

"Первая тревога была страшной для нас. Мы выходили в подвал дома, где есть укрытие и там было страшно. Да и сильно с тремя малышами не набегаешь с 8 этажа на первый. Вторую тревогу – переждали в общем коридоре", – рассказывает нам Ирина.

Напомним, в первый день Нового года в Киеве родилась первая в городе тройня. В роддоме № 5 на свет появились сразу три казака — Матвей, Богдан и Владислав.

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