"Начали в квартиру залезать": в Одессе крысы терроризируют местных жителей

Грызуны бегают посреди бела дня, совсем не боясь людей.
Стаи крыс в Одессе терроризируют жителей центра города. Грызуны расплодились возле студенческого общежития и уже наведываются к соседним домам.
Об этом говорится в ТСН.Ранок. 16 июля.
Крысиную компанию, которая рыщет по дворе, снял на видео один из местных.
Грызуны лезут из подвала, копаются среди мусора и на людей не обращают никакого внимания.
Автор видео жалуется, что коммунальщики не травят грызунов. И предполагает, что два десятка крыс, попавших в кадр — это лишь небольшая часть стаи: "Весело им здесь, этим крысам. Никто не трогает их. Наверное, тысячи живут... Они уже начали в квартиру нашу залезать".