"Начали в квартиру залезать": в Одессе крысы терроризируют местных жителей

"Начали в квартиру залезать": в Одессе крысы терроризируют местных жителей

Грызуны бегают посреди бела дня, совсем не боясь людей.

Стаи крыс в Одессе терроризируют жителей центра города. Грызуны расплодились возле студенческого общежития и уже наведываются к соседним домам.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 16 июля.

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Крысиную компанию, которая рыщет по дворе, снял на видео один из местных.

Грызуны лезут из подвала, копаются среди мусора и на людей не обращают никакого внимания.

Автор видео жалуется, что коммунальщики не травят грызунов. И предполагает, что два десятка крыс, попавших в кадр — это лишь небольшая часть стаи: "Весело им здесь, этим крысам. Никто не трогает их. Наверное, тысячи живут... Они уже начали в квартиру нашу залезать".

Новости Украины: стаи крыс в Одессе терроризируют жителей центра города

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