Начальник Ровенского ТЦК битой гамселил подчиненного: первые объяснения подозреваемых после громкого скандала

Руководитель ТЦК и СП в Ровенской области угрожал подчиненному сломать руку бейсбольной битой, если тот не расскажет о своем сотрудничестве с правоохранителями.

Начальнику Ровенского областного ТЦК Сергею Луцюку сообщили о подозрении из-за избиения подчиненного военного. Он вместе с руководителем районного ТЦК избил военного битой и заставлял на коленях "вымаливать извинения". Работники Государственного бюро расследований провели в военном обыске и нашли упомянутую выше биту.

Первые объяснения подозреваемых слышала корреспондентка ТСН Анна Махно.

Коллегия судей решает, отпускать ли из-за решетки на время следствия ровенских областного и районного военкомов. Оба присутствуют на заседании онлайн из СИЗО.

Одна из трех защитников Андрея Луцюка Инна Химин говорит, что подозрение необоснованно, все риски в указании прокурора недоказаны.

"Мы считаем, что к подозреваемому можно применить более мягкую меру пресечения", — говорит она.

Отметим, что областной военком вместе с районным был заключен под стражу в конце июля без права на залог. Среди ряда статей ему инкриминируется превышение служебных обязанностей.

Что говорит подозреваемый

Скандал с ТЦК в Ровенской области начался после обнародования в Сети видео. На нем областной военком бьет мужчину битой и нецензурно ругается. А снимал это военком районный. Пострадавший – их подчиненный, сообщили в ДБР.

Военным Ровно Андрей Луцюк избил битой подчиненного

"Это личное и было вне работы, поэтому полномочий не превышал", – Сергей Луцюк впервые публично комментирует видео. Говорит, потерпевший якобы сам вечером агрессивный посетил его домой.

"Это было во внеслужебное время на личностях там, где были мои условия проживания. Он ко мне сам прибыл", – отмечает он.

Кто пришел в поддержку Луцюка

В поддержку Луцюка в суд пришло военное руководство — в.и.о командующего ОК "ЗАХОД" и руководитель воинской части. Заявили, готовы взять военкома на поруки.

Командующий ОК "ЗАХОД Юрий Колос рассказывает, что под его руководством выполнялись все задачи, которые определялись старшим начальником, мол, это было основной мотивацией подать это ходатайство.

Командир воинской части Вадим Гайдей продолжает, что подозреваемый был один из лучших, вовремя поставлявший гражданское население, подлежащее мобилизации, и они были мотивированы.

Военным Ровно Андрей Луцюк избил битой подчиненного

Прокуроры же просят Луцюка оставить под стражей, чтобы не давил на потерпевшего и не мешал следствию. Заявляют о дополнительных открытых производствах, а еще о проверке возможного незаконного обогащения.

Прокурор спецпрокуратуры в сфере обороны западного региона Николай Кляпко отмечает, что у Луцюка и членов его семьи имеется движимое и недвижимое имущество, приобретенное им за доходы, не отвечающие действительным его источникам дохода.

Что решил суд?

Суд покидает подозреваемого Луцюка в СИЗО. И сразу берется за рассмотрение смены предупредительного руководителя уже районного ТЦК, который тогда и снимал это видео. Потерпевший, говорит, был его водителем. И вроде бы очень проблемным подчиненным.



Впоследствии адвокаты просят выпустить Козачука из СИЗО. Говорят, тот никогда не имел проблем с законом и по сей день характеризовался только положительно.

Его защитница Светлана Жуковская говорит, Козачук награжден медалями и наградами.

Военным Ровно Андрей Луцюк избил битой подчиненного

Вопреки этому Козачуку инкриминируют и хранение психотропных веществ. Их обнаружили при задержании.

"На меня "насыпались", извините, 8 мужчин в масках в подъезде, после чего у меня из кармана достали какие-то свертки с неизвестным веществом", — говорит сам подозреваемый.

Прокуроры же заявляют, что есть новые обстоятельства и еще одно производство — склонение к употреблению наркотиков. И тоже проверяют этого подозреваемого в незаконном обогащении. Следовательно, суд под стражей оставляет и Козачука. Оба военнослужащих в СИЗО будут находиться до 25 сентября. А если вину докажут, им грозит по 12 лет за решеткой.

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Напомним, начальнику Ровенского областного ТЦК Сергею Луцюку сообщили о подозрении из-за избиения подчиненного военного. Он вместе с руководителем районного ТЦК избил военного битой и заставлял на коленях "вымаливать извинения".

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