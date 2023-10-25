Начальники ТЦК обогатились на 255 млн грн: самые громкие скандалы с украинскими военкомами

В основном военкомы получают взятки за разрешение военнообязанным избежать мобилизации путем признания непригодными к службе решением ВВК.

НАПК выяснило, что украинские военнкомы за последние полгода незаконно обогатились на 255 млн 629 тыс. грн. Они покупали и записывали на родных недвижимость, дорожные автомобили, землю и даже отдыхали за границей во время войны, хотя официальные доходы работников ТЦК этого не позволяли.

ТСН.ua собрал громкие коррупционные скандалы в украинских ТЦК и СП.

Незаконное обогащение военкомов – какую сумму обнаружили

Нацагентство по предотвращению коррупции сообщило, что за последние полгода выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения украинских военкомов на сумму 255 млн 629 тыс. грн. О соответствующих фактах стало известно при мониторинге образа жизни руководителей ТЦК и СП.

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"Одна из самых распространенных коррупционных практик, которая создает условия для незаконного обогащения военкомов, является получением ими неправомерной выгоды за предоставление военнообязанным возможности избежать мобилизации из-за признания лица непригодным к службе решением ВВК", — сообщили в НАПК.

Там отметили, что коррупционные риски можно минимизировать посредством цифровизации всех соответствующих процессов, внесения в Единый реестр военнообязанных полной и достоверной информации, а также обмена информацией между всеми реестрами.

Скандал с экс-начальником Одесского ТЦК

Так, в НАПК вспомнили экс-начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, которому в июле было объявлено подозрение в незаконном обогащении более чем на 188 млн грн и умышленном уклонении от несения службы. Борисов, вероятно, обогатился через оформление так называемых "белых билетов" для отсрочки от мобилизации. А издание 368.media утверждало, что в конце 2022 года Борисов выезжал в Испанию для отдыха на элитном курорте.

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Бывший военком приобрел скандальную славу после публикации журналистского расследования о том, что в 2022 году мама Борисова стала владелицей виллы в Испании за 3,7 млн евро, а жена – владелицей офиса стоимостью до 2 млн евро.

Также НАПК по результатам мониторинга образа жизни бывшего военкома обнаружило, что его жена, мама и теща – владелицы дорогого автопарка.

Испанская вилла семьи одесского экс-военкома Борисова/Фото: Украинская правда

Борисов был уволен с должности и на сегодняшний день находится под стражей.

Экс-начальник Одесского ТЦК Евгений Борисов под стражей/Фото: "РБК-Украина"

Незаконное обогащение подчиненного одесского экс-военкома

НАПК проверило и подчиненного Борисова — заместителя начальника ТЦК, начальника сектора комплектования Одесского областного военкомата Дениса Галушко. Специалисты выявили признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении Галушко на более чем 14 млн грн.

Жена, мама, теща и сын Галушко получили в собственность дорогие автомобили, не имея на это доходов из законных источников. НАПК утвердило свое заключение относительно заместителя областного военкома и направило его в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Автомобили семьи заместителя главы ТЦК Одесской области Дениса Галушко / Фото: Facebook/НАПК

Так, теща Галушко с 2020 года приобрела, а затем продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG за 2 млн грн и Mercedes-Benz GLS 350 за 2,3 млн грн. Купила женщина и авто BMW X7 XDRIVE 30D за якобы 5 тыс. грн, хотя реально оно стоит 3,9 млн. Осенью 2022 года теща военкома приобрела жилой дом и земельный участок более чем за 3 млн грн.

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Летом 2022 года мать Галушко купила авто Toyota RAV-4 HYBRID за более 880 тыс. грн и жилой дом с земельным участком почти за 1,7 млн грн, не имея финансовой возможности на это.

Сын Галушко стал владельцем квартиры в Одессе стоимостью 563 тыс. грн. А жена военкома осенью 2021 года купила авто Mazda CX-5: отдала якобы 50 тыс. грн, хотя средняя цена машины – около 1,3 млн грн. Летом 2023 года женщина пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE за более чем 2,6 млн грн.

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Незаконные активы главы Малиновского ТЦК

В октябре признаки незаконного обогащения НАПК обнаружило у начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова. Речь идет о сумме почти 47 млн грн.

В собственности жены Кушнерова, а также его мамы, тещи и сына обнаружили недвижимость и автопарк. Военком не объяснил агентству источники происхождения указанных средств, поэтому НАПК направило материалы дела в полицию для привлечения его к уголовной ответственности.

Начальник Одесского районного ТЦК Вячеслав Кушнеров/Фото из открытых источников

Так, в мае 2022 года Кушнеров с супругой стали владельцами квартиры в Одессе на 111,1 кв. м стоимостью 600 тыс. грн, которую через год продали за 7,56 млн. грн. Потом жена приобрела автомобиль Toyota Highlander за почти 1,9 млн грн, который впоследствии продали за 2 млн грн.

В том же году мама военкома подарила ему жилой дом с хозяйственными постройками на 259,2 кв. м. в Овидиопольском районе Одесской области, оцененный в 1 млн грн. При этом доход, который получила мама Кушнерова за последние 22 года, был значительно меньше стоимости подарка для сына.

В то же время теща военкома на протяжении нескольких лет стала владелицей квартиры в Лиманском районе за более 300 тыс. грн и авто Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тыс. грн. Ранее теща приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D за 1,4 млн грн, который впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 млн грн.

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В августе 2022 года члены семьи Кушнерова подарили друг другу деньги на общую сумму 30 млн грн, хотя не имели для этого достаточных официальных доходов.

Кроме того, сын военкома стал владельцем квартиры на 55,8 кв. м в Одессе за полмиллиона гривен, не имея на это достаточных денежных активов.

Во всех этих действиях НАПК видит признаки юридической фикции, чтобы скрыть реальные обстоятельства приобретения недвижимости и авто путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов.

Незаконное обогащение главы Днепропетровского ТЦК

В настоящее время уже у экс-главы Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикало НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн.

Отец и жена военкома в последние годы стали владельцами движимого и недвижимого имущества за деньги, законность происхождения которых не смогли доказать. Соответствующее дело передано САП в сфере обороны Восточного региона.

Экс-начальник Днепропетровского ТЦК Анатолий Пикало/Фото из открытых источников

Так, в декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов. Однако мониторинг установил, что отец военкома в течение последних четырех лет получил в собственность:

две квартиры в Днепре стоимостью 1 776 000 грн и 698 950 грн;

авто Volkswagen Passat за 359 700 грн;

авто Ford Ranger за 780 000 грн;

авто Audi а6 за 1 875 000 грн;

авто Volkswagen ID.6 за 1 300 000 грн.

Отец военкома также стал единственным учредителем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом в 1 млн 100 тыс. грн, сформированным за счет его собственной налички. В июле 2023 года эта фирма приобрела часть торгового комплекса на Днепропетровщине за 1 млн 150 тыс. грн.

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Размер всех приобретенных активов почти на 6 млн грн превышает размер доходов, которые законно получил отец Пикало.

Что касается жены военкома, она получила в подарок от своего отца 65 тыс. дол. США. При этом суммарный законный доход отца за всю жизнь значительно меньше.

Сам Пикало в 2021 году стал владельцем нескольких объектов недвижимости на 168 300 грн: речь идет о двух земельных участках и жилом доме.

Необоснованные активы главы Полтавского ТЦК

В октябре у заместителя начальника Полтавского ТЦК и СП обнаружили необоснованные активы более чем на 1,8 млн грн. НАПК передало эту информацию САП.

Известно, что в мае 2023 года военком приобрел автомобиль Toyota Rav4 за почти 1,5 млн грн. В тот же месяц его мама купила квартиру в Полтаве на 97,7 кв. м почти за 2 млн грн. По данным НАПК, доходы матери военкома и ее мужа не позволяют приобрести такую недвижимость.

Руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что заместителя начальника ТЦК отстранили от должности сразу после появления информации о его возможном незаконном состоянии.

Активы начальника скандально известного Самборского ТЦК

НАПК проверило также образ жизни начальника Самборского районного ТЦК на Львовщине Сергея Бабича. Заметим, что этот военкомат стал скандально известным после появления в Сети шокирующего видео, на котором заместитель начальника ТЦК издевается над гражданским мужчиной.

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Так, специалисты выяснили, что в течение 2020-2022 годов начальник военкомата вместе с супругой приобрели ряд объектов недвижимости. Глава ТЦК утверждал, что недвижимость была приобретена за сбережения семьи за предыдущий период, зарплаты членов семьи и за 42 тыс. дол. от матери.

Однако разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи достигла более 4,4 млн. грн. Поэтому НАПК передало в САП соответствующие материалы, и там должны обратиться в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

Начальник Самборского районного ТЦК Сергей Бабич/Фото: "Голос Самборщины"

Военком из Прикарпатья и фейковая служба для футболистов

В Ивано-Франковской области разоблачен сотрудник военкомата, наладивший противоправную схему фиктивной военной службы для футболистов. По данным СМИ, речь идет о ФК "Прикарпатье".

Так, работник ТЦК организовал и обеспечил фиктивное прохождение службы в вверенном ему подразделении для семи человек, связанных с местным футбольным клубом. Они "служили" в должностях стрелков, санитаров, водителей-электриков. Этим мужчинам разрешалось находиться за пределами военкомата без уважительных причин и не выполнять обязанности службы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Шок! Военком организовал фиктивную службу футболистам!

В то же время "военнослужащие" безосновательно получили от государства почти 1,5 млн грн денежного довольствия.

К слову, в середине октября Государственное бюро расследований сообщило, что расследует 260 дел по нарушениям в ТЦК и военно-врачебных комиссиях.

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