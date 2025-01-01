"Начало большой охоты на мужчин": кому грозит депортация из ЕС и чего ждать украинцам в Германии

На фоне войны украинские власти пытаются создать стратегию возвращения беженцев. Советник президента Александр Камышин анонсировал пилотный проект по возвращению украинцев из Германии, особенно для привлечения в оборонную промышленность.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время визита в Берлин выразил надежду на возвращение украинцев, нашедших убежище в Германии. Эти заявления вызвали не только волну эмоций, но и поток дезинформации о будущем украинских мужчин в ЕС.

ТСН.ua вместе с юристами и миграционными экспертами попытался разобраться в ситуации.

"Защита" и "убежище": почему эти понятия разные

"Как думаете, будет ли Германия "высылать" мужчин призывного возраста?" — такими сообщениями постоянно изобилуют группы в Facebook, Telegram и других социальных сетях.

На самом же деле украинские мужчины призывного возраста, как и женщины и дети, имеют право на временную защиту в Германии на гуманитарных основаниях в соответствии с Директивой ЕС 2001/55/EC.

В Германии украинцы находятся под временной защитой в соответствии с параграфом №24 "О пребывании иностранных граждан". Несмотря на наличие законных оснований, гарантированных гуманитарным правом, политические и онлайн дискуссии настолько напрягли ситуацию, что мужчины стали активнее обращаться к миграционных экспертов.

"Крупнейшая в Германии организация по защите прав иммиграции Pro Asyl рассказала в эксклюзивном комментарии, что также получает подобные запросы. “Мужчины призывного возраста, конечно, боятся, что если их право на пребывание является лишь временным (в Германии защита продлена до марта 2026 – ред.) и его не будет продлено, а по возвращении они могут быть наказаны как уклоняющиеся от военной службы или даже попасть в тюрьму”, — объясняет эксперт организации Дирк Морлок.

По его мнению, именно "24 параграф" является хоть и не постоянным, но надежным решением.

В Pro Asyl подчеркивают главный вывод — "право на пребывание не может быть просто так отобрано, и тем более по требованию Украины".

Но если говорить о других схемах защиты, то убежище — менее приемлемое решение. Сейчас именно по этой схеме в Германии живут, скажем, сирийцы и афганцы.

“В процедуре предоставления убежища сначала есть несколько месяцев запрета на работу. Также нужно обязательно проживать в приюте для беженцев, чего не требуется при временной защите. Более того, шансы на успех положительного рассмотрения заявления довольно низкие”, — отмечает эксперт поддержки PRO ASYL Дирк Морлок.

Он также рассказал о решении от Высшего административного суда федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, где полностью отклонили заявление украинского мужчины, отказавшегося от военной службы. Несмотря на то, что это решение не является обязательным для других федеральных земель, это прецедентное право высших судов и поэтому очень актуально.

Существует и текущая статистика по предоставлению убежища от Федерального ведомства по миграции и беженцев (BAMF). Из 1399 решений по предоставлению убежища украинцам, 768 рассматривались по существу и только 101 решение было положительным, то есть 87% заявлений было отклонено.

По этой и другим приведенным выше причинам мужчинам из Украины, подлежащим военной службе, как правило, лучше обратиться за временной защитой, которая точно защитит их до марта 2026 года.

Возможна ли депортация

Юристка Stron Legal Services Марианна Гавришко также напомнила, что страны ЕС придерживаются гуманитарного принципа "невозвращения", согласно которому нельзя депортировать беженцев в страну, которая находится в состоянии войны.

Но каждая страна ЕС имеет законные механизмы для осуществления процедуры депортации в определенных ситуациях, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью, а также нарушать законы и правила пребывания в стране.

Причины, которые могут привести к депортации:

Грубое нарушение закона. Речь идет о серьезных преступлениях или нарушениях, угрожающих безопасности и целостности страны.

Незаконный въезд. Иностранцы, въехавшие в страну незаконно, могут быть подвергнуты депортации.

Нарушение правил пребывания: нелегальное трудоустройство, пребывание по истечении срока действия визы или разрешения на пребывание.

Административные правонарушения. Например: нарушение правил дорожного движения, нарушение гражданином правил пользования жилым помещением, нарушение налогового законодательства и т.д.

В случае депортации иностранца, он может попасть в систему SIS (Шенгенская Информационная Система), которая будет ограничивать его права на въезд, проезд и пребывание на территории стран Европейского Союза. Это делается в целях обеспечения безопасности и соблюдения законов стран ЕС.

“Однако важно отметить, что для депортации иностранца должны быть веские причины, а решение об этом часто принимается судом. Это гарантирует защиту прав иностранцев», — акцентирует внимание Марианна Гавришко.

Конечно, есть и нюанс с военнообязанными гражданами, которые находятся за границей более трех месяцев. Они должны стать на военный учет в консульствах и посольствах Украины за границей. Эта процедура обеспечивает сохранение воинской обязанности и контроль военной готовности граждан, независимо от их места нахождения.

"Однако важно понимать, что это не означает автоматическую депортацию граждан стран Европейского Союза. Посольства и консульства обязаны способствовать возвращению военнообязанных путем информирования, но не имеют права вручать повестки или осуществлять депортацию”, — обратила внимание юрист.

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua отметила, что Женевской конвенцией о статусе беженцев запрещено высылать беженцев, законно проживающих на территории стран, ратифицировавших эту конвенцию, кроме как из соображений государственной безопасности или общественного порядка. Эта же Конвенция обеспечивает право на свободное передвижение беженцев, наравне со всеми гражданами.

“Итак, принудительная высылка беженцев является грубым нарушением норм Международного гуманитарного права. А потому речь не идет о принуждении и посягательствах на свободы украинских беженцев, получивших статус защиты после 24 февраля 2022 года. Что означает, что ни одна страна ЕС или другие цивилизованные страны, соблюдающие международные соглашения, не пойдут по пути нарушения прав и свобод граждан”, — говорит адвокат.

Граждане, получившие статус защиты в принимающих странах, считаются такими, что на законных основаниях находятся на территориях этих стран, а значит принудительно их высылать или отменять статусы защиты, нет никаких оснований, пока в Украине продолжается правовой режим военного положения.

Итак, речь идет о создании программ стимулирования украинцев возвращения домой. То есть это вопрос о добровольности, а не принуждении.

“Любые программы – это все хорошо. Но ни для кого не секрет, что главными факторами возвращения украинских беженцев домой является полная безопасность и экономический интерес. Многие украинцы не вернутся домой, пока продолжаются обстрелы по всей территории страны. Остальные не возвращаются из-за отсутствия жилья и работы. Есть категория украинцев, успевших интегрироваться за границей, выучили язык, устроились на работу, некоторые уже создали свои семьи. Именно таких украинцев уже не стоит ожидать дома, ведь они прошли достаточно трудный путь интеграции и трудоустройства, а значит, их можно смело считать частью того общества, в котором они сейчас проживают”, — считает Марина Бекало.

Более того, эти обстоятельства являются основанием для получения других видов статусов постоянного проживания (резидентства) в этих странах, поэтому в случае отмены статуса защиты в случае прекращения войны в Украине они смогут получить виды на жительство на других основаниях.

Отдельно адвокат выделила молодежь, которая выехала за границу во время войны.

"Дети, подростки и молодежь очень быстро интегрировались, выучили язык и видят свое будущее, к сожалению, не в Украине. Ведь страны создали для них такие условия, которые Украина до сих пор не способна создать. Такие страны как Швейцария, Австрия, Германия, Франция очень ориентированы на молодежь, особенно на украинскую", — говорит Марина Бекало.

Для них украинские дети представляют демографический и экономический интерес и эти страны вкладывают в украинскую молодежь достаточно ресурсов и финансов, говорит адвокат.

"Логично, что страны, которые инвестируют свои средства в нашу молодежь, просто так их не отпустят, а будут предлагать привлекательные условия для дальнейшего пребывания и трудоустройства в этих странах. Следовательно, целое молодое поколение Украина можно сказать уже потерявшее. Поэтому, по-моему, сейчас стоило бы задуматься над программами сохранением той молодежи, которая пока остается в Украине, пока еще не поздно", — говорит адвокат.

"Охота за мужчинами" и российские пропагандисты

Социальные выплаты и миграция уже много лет очень дискуссионная тема для немецких политиков. Во времена правительственного кризиса и поляризации заявления о необходимости новых подходов к урегулированию — не сюрприз.

Украинские медиа активно распространяли заявления лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, недавно раскритиковавшего текущую систему поддержки украинцев, заявив в интервью Rheinische Post: "Социальная помощь не должна становиться долговременным решением. Мы должны поддерживать украинцев в первые годы, но их и возвращение в Украину должно стать приоритетом”. кроме этого заявления он также призвал коллег к дискуссии о так называемых "деньгах граждан" (Bürgergeld) И эти разговоры — и это часть дискуссии о новом формате помощи — так называемую "новую базовую социальную поддержку". бюджет. Конечно, есть и радикальные политические силы, которые против какой-либо поддержки мигрантов вообще. повлиять на существующие решения ЕС по временной защите.

Также любые разговоры о необходимости возвращения беженцев, что понятно на фоне кровопролитной войны, становятся настоящей находкой для российских пропагандистов. Вот один из примеров по пропагандистскому каналу в Telegram, рассчитанному на русскоязычную аудиторию в Германии: "Премьер-министр Независимой Шмигаль прошмыгнул на немецкое ТВ, чтобы объявить начало большой охоты!". Так что любые TikTok-видео или посты со схожей эмоциональной окраской можно с уверенностью назвать попустительством пропаганде.

Возможны сценарии после 2026 года

“Что будет после 2026 года – никто не знает. Поэтому многие люди, не только мужчины призывного возраста, но и их семьи, женщины, подростки, живущие в Германии, конечно, хотят знать, какая у них перспектива”, — с пониманием говорит Дирк Морлок.

Но эксперты пытаются воздержаться от предоставления прогнозов. Потому ТСН.ua попытался сам расписать несколько сценариев для тех, кто решит остаться в Германии:

Продолжение временной защиты

Страны ЕС могут принять решение продолжить защиту из-за сложной ситуации в Украине. Однако это потребует согласования на уровне ЕС, что не является гарантированным, поскольку Директива о временной защите юридически ограничена во времени.

Переход на национальные статусы

Если общеевропейское продолжение не будет принято, страны ЕС могут внедрить свои национальные программы защиты или временного пребывания для украинцев. Это может создать значительные различия между государствами в отношении прав беженцев, доступа к работе и социальных услуг.

Изменение статуса на постоянный или другой

Во многих странах длительное время пребывания (в частности, работа, интеграция) может стать основанием для получения разрешения на постоянное проживание или других форм защиты. Однако важно, что время под временной защитой не засчитывается в требования к постоянному статусу в некоторых странах.

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