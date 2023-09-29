Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз: посол ЕС назвала желаемое время завершения реформ

Решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС будет приниматься на декабрьском саммите европейских лидеров, но завершить все необходимые реформы желательно в течение октября.

Об этом глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова сообщила в эксклюзивном интервью ТСН.

– Наш премьер-министр несколько дней назад заявил, что мы имплементировали почти все рекомендации и что мы готовы к переговорам. Как вы считаете, как мы справились с нашей домашней задачей по реформам? Готовы ли мы к хорошим новостям?

- Не возникает даже вопроса, что это и так было очень поразительно во времена такой жестокой войны. И российская агрессия, начавшаяся после прошлогоднего февраля вторжением, и эскалация. Это ошеломляет, что Украина продолжает реформы или градостроительство, или принятие законов. Правительство полностью работает, офис президента – работает. Это поражает. И во время нашей двусторонней встречи (в четверг, 28 сентября, — ТСН ) президент Зеленский отметил, что в течение месяца Украина финализует все маленькие незавершенные дела, которые есть в 7 рекомендациях. Думаю, мы почти достигли этого, но есть два-три нюанса, которые нужно финализовать.

– Как вы думаете, когда мы начнем эти переговоры?

– Решение будет приниматься на декабрьском саммите европейских лидеров. Тогда ожидаем решения. До этого будут рекомендации Европейской комиссии, которые станут частью того, что называется "пакетом расширения". Есть ежегодный отчет по процессу расширения ЕС. И впервые в этом году документ будет содержать оценку по Украине, Молдове и Грузии. Поэтому для принятия решения или скорее для того, чтобы принять решение, следует иметь основу в виде доклада о расширении ЕС.

- То есть мы должны завершить все реформы к декабрю?

– До того как комиссия финализует свой отчет. Так что я опять же подчеркну — то, что сказал президент Зеленский, следующий месяц — это правильное время. В течение октября.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает нереалистичным вступление Украины в ЕС, поскольку, по его мнению, пока продолжается война "неизвестно, какова территория страны". В украинском МИД уже отреагировали на такое дерзкое заявление.

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