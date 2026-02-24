Начало полномасштабной войны: как россияне хотели захватить Киев "за три дня"

Последствия российского вторжения на Киевщине

Реклама

«Взять Киев за три дня» — с такой самоуверенной задачей российские оккупанты прорывались к украинской столице в 2022 году. Огромные колонны техники шли со всех направлений, оказавшись в считанных километрах от черты города. Но планы врага разбились о невероятное сопротивление воинов и гражданских.

О цене свободы, символах несокрушимости и большом восстановлении — в специальном репортаже Александра Романюка.

Бородянка: поселок, который враг стирал с лица земли

Бородянка в начале вторжения стала одним из ключевых направлений удара. Когда оккупанты поняли, что пройти маршем не удастся, они начали методично уничтожать поселок авиабомбами. Здесь погиб по меньшей мере 171 житель, а более 60 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Реклама

Очевидица событий: «Я живу сейчас в этом доме. И во время того, когда не было полтора подъезда, я также проживала здесь. Погибла семья… Она была медсестрой, вернулась домой, потому что сказала, что надо дать таблетки бабушкам, у которых поднялось давление».

Именно в Бородянке на стене разрушенного дома уцелел знаменитый кухонный шкафчик с керамическим петушком, который стал символом украинской стойкости. Фраза «Як ти, шафко? Тримаюся!» облетела весь мир. Сегодня на этом месте — строительный забор, но память о символе сохранят: в поселке планируют создать детскую мастерскую по изготовлению «бородянских петушков».

Буча: улица Яблонская и «парадный» марш оккупантов

В Буче вражескую колонну, которая шла «парадным маршем», сначала заблокировали, а затем разбили вдребезги. Свидетели вспоминают: от техники оккупантов остались только кучи обгоревшего металла и расплавленные алюминиевые двигатели.

Виталий, свидетель событий: «Я из своего окна увидел, что по Вокзальной идет колонна. Они на броне сверху такие парадные все, красивые… Потом я насчитал 34 уничтоженные единицы бронетехники».

Реклама

От бессилия россияне превратились в зверей. Улица Яблунская стала символом ужаса XXI века: тела убитых гражданских с завязанными руками лежали прямо посреди дороги. Всего в городе погиб 381 человек, часть из которых хоронили в братской могиле возле храма Андрея Первозванного.

Символы жизни: бородянский Хатико и граффити Бэнкси

Несмотря на страшные раны, Киевщина восстанавливается. Бородянка сегодня — это масштабная строительная площадка. Даже памятник Тарасу Шевченко с простреленной врагом головой теперь окружают не руины, а обновленные дома.

Одним из живых символов возвращения жизни стал пес Рекс, которого прозвали бородянским Хатико. Он три недели ждал хозяев под завалами своего подъезда и теперь охраняет уже отстроенные дома.

Также в поселке планируют возвести специальный павильон для сохранения граффити всемирно известного художника Бэнкси, которое он оставил на стене разрушенной котельной.

Реклама

На Киевщине оккупант забрал жизни почти 1600 человек. Многие здания до сих пор разрушены, потому что из-за пережитого их владельцы уехали и боятся возвращаться.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ 12:00 ОНЛАЙН! ВТОРНИК, 24 ФЕВРАЛЯ! НОВОСТИ ТСН 1+1 СЕГОДНЯ ОНЛАЙН!