Началось ли новое "великое наступление" россиян: военный обозреватель дал ответ и назвал направления

Алексей Гетьман отметил, что россияне поняли, что продвинуться далеко они не смогут, а положить всю свою армию они тоже не хотят, потому что это будет конец сегодняшней власти в России.

Повторное наступление России на Украину длится по меньшей мере полторы недели.

Россия пытается прощупать слабые места ВСУ.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Но оно (повторное наступление – ред.) выглядит именно так, то есть они (российские военные – ред.) сосредоточили большое количество вооружения, техники и военнослужащих на Луганском направлении – в районе Кременной, Купянска, это где-то 130 тысяч военнослужащих, более тысячи единиц тяжелой техники и 700 артиллерийских систем. И на юге – это возле Угледара, еще больше – там где-то 150 тысяч военнослужащих и так же более тысячи единиц техники и 700 единиц артиллерии.Третье направление – это Бахмут. Там 35-40 тысяч военнослужащих и где-то до 400 единиц тяжелой техники", – отметил эксперт.

Гетьман подчеркнул, что это как раз то, о чем нам говорило наше Главное управление разведки, что будут по этим трем направлениям попытки нанести массированный удар во время наступления Российской Федерации, который был анонсирован еще в конце прошлого года. Что в феврале они начнут эти наступательные действия, как только почва немного промерзнет и можно будет двигаться тяжелой техникой.

"Пока они делают немного другим образом: они не применяют сразу все свои силы, которые сосредоточены во всех трех местах, за исключением Бахмута, который они пытаются окружить. А на севере и на юге они пытаются найти, где наша самая слабая щель в обороне, и туда направить основные силы для того, чтобы прорвать нашу линию и продвинуться в тылы", — пояснил он.

По мнению Гетьмана, российские военные хотят пройтись по административным границам Харьковской и Донецкой областей с севера и, соответственно, Донецкой и Днепропетровской области с юга. То, что им это пока не удается, мы видим из всех сообщений нашего Генерального штаба. Под Угледаром они потерпели поражение, на севере тоже – Купянск, Кременная.

Фото: Associated Press

В направлении на Лиман, на Изюм они тоже получили отпор, и как говорил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне даже отошли с тех позиций, которые даже временно заняли.

"Почему так происходит? Скорее всего, дело в том, что они прощупали нашу оборону, посмотрели, где можно прорваться, и поняли, что нигде этого сделать им не удается, там они продвинулись на несколько километров – и не больше, имея существенное преимущество в вооруженных силах: в военнослужащих, технике, во всем, что у них есть", — пояснил он.

По большому счету, по словам Гетьмана, вся российская армия, которая может вести боевые действия, находится на нашей линии фронта. И они, скорее всего, будут стараться и дальше небольшими "тычками" где-то продвинуться.

"Все силы, которые у них есть в наличии, они использовать вряд ли будут. Почему? Потому что, если они погонят всех этих людей, которых они собрали – более 300 тысяч – на наши пулеметы, то они просто положат всю свою армию. И тогда им уже нечем будет оправдываться перед своими гражданами, что произошло, почему они проиграли войну. Это будет означать поражение в войне. А так у них есть, простите за нелитературное слово, отмазка, что вроде бы они и не собирались делать никакого наступления, это была дезинформация, они просто сделали разведку боем, и планируют уже большое по-настоящему наступление на май или июнь", — говорит эксперт.

Фото: Александр Павлюк

Алексей Гетьман подытожил, что россияне так поступают потому, что поняли, что продвинуться далеко они не смогут, а положить всю свою армию они тоже не хотят, поскольку это будет конец для сегодняшней власти в Российской Федерации.

Напомним, полковник СБУ рассказал об уничтожении большой колонны военной техники РФ под Угледаром

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