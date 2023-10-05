"Началось": за что Путин в агонии мстит Украине и какой сюрприз устроили ВСУ Кремлю

Ночь на 5 октября в Украине прошла неспокойно, однако ВСУ России тоже не дают расслабиться.

Украина отразила очередную массированную атаку дронов — десятки вражеских Шахедов атаковали юг, большинство сбило ПВО. С самого утра россияне кошмарят и Херсон — там есть погибшие. Не заставили себя ждать и ВСУ — ответ прилетел на российскую Курщину. Появились и детали недавних рейдов легиона "Свобода России".

Как прошла ночь против 5 октября в Украине, за что мстит Путин, который сюрприз устроили Кремлю и интересующего готовят Зеленский и Буданов — в эксклюзиве ТСН.ua.

Враг терроризирует юг

В ночь на 5 октября рашисты атаковали украинский юг — Одесщину, Николаевщину и Кировоградщину. Как сообщают в Воздушных силах, враг запустил 29 "Шахедов", 24 из них удалось сбить. По данным одесских пабликов, над областью приземлили 5 из них.

Летели же иранские дроны из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Терроризировал враг и Николаевщину — одними БПЛА не обошлось. Под обстрел артиллерии попала одна из общин области. Информации о его последствиях пока нет.

К сожалению, есть и грустные новости. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что над областью удалось сбить 9 "Шахедов", но один из них таки попал в инфраструктурный объект.

“Работала ПВО, сбиты 9 беспилотников. Однако есть и попадание в объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и травмированных. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации пожара. По предварительным данным, гражданская инфраструктура не повреждена”, — написал Райкович в Telegram-канале.

Новая тактика рашистов

Массированные атаки "Шахедами" — новая тактика рашистов, говорят в Воздушных силах. По словам спикера ВВС Юрия Игната, дроны для московитов обходятся дешевле ракет, поэтому и атаковать ими выгоднее.

Стоит напомнить, что в августе 23 года в Минобороны Великобритании говорили, что россияне начали производить собственные прототипы дронов на базе иранских "Шахедов".

Почему они увеличивают шахедами? Потому что это легче, скорее дешевле. Поэтому они сосредоточились на производстве ударных БПЛА. Ракеты быстро не удастся изготавливать. Тем более если санкции будут усиливаться, а главное контроль наших партнеров за их соблюдением”, — пояснил Игнат.

Атаковали изверги и Херсон. Как сообщает местная ОВА, попали по самому центру недалеко от одной из многоэтажек. Погибли два человека — мужчина и женщина. Подтвердили это и в прокуратуре.

Россию обесточило!

Однако не тихо было и в России. Местные паблики всю ночь трубили о взрыве в Курской области. Как пишет пропагандистская помойка Shot, посетили Россию также БПЛА, которые попали по электроподстанциям в Судже и Глушковке. Поэтому по меньшей мере 67 населенных пунктов остались без света.

Ничего, россияне, затяните потуже пояса — "электричество — это все проделки Запада".

А потом уже Остапа понесло — жалуются, что улетают уже и кассетные боеприпасы. Якобы повредили какой-то дом в Рильске. Добавляют вот такое видео.

В Курской Народной Республике ночью было весело, праздновали "Киев за три дня c 24.02.2022 г"

г. Рыльск, Курская Народная Республика! pic.twitter.com/RB1FJL1mNG — Зорян Джмелевой IV (@feniksIV) October 5, 2023

Не спит и Белгородщина — отчет о недавней спецоперации на территории БНР наконец-то опубликовали бойцы легиона "Свобода России". Публикуют видео ночных сражений на территории РФ. По их словам, бойцам удалось проникнуть вглубь области и обезвредить 18 российских военных – пятерых навсегда.

4 октября кошмарили белгородские ПВО и СБУ — уничтожена российская С-400 "Триумф" за 1,2 млрд долларов.

А куда девались удары по Крымскому мосту?

Никак не смирятся россияне с немощностью своей ПВО в Крыму. Вместо того чтобы наращивать силы, они пошли по накатанной — потомки чекистов пришли к женщине, снявшей на камеру уничтожение штаба ЧФ РФ. “Да, началось. Взрывы, взрывы в центре города”, так она комментировала отснятые кадры.

Жительницу севастополя Елену Александровну, известную за ее украинское началось, привели в отделение и заставили извиняться. И не за то, что она якобы корректировала обстрел или зажгла ПВО — нет, просто ее видео завирусилось в украинских медиа и превратилось в мем.

Но на этом россиянам расслабляться не стоит. Зеленский провел длительное совещание с Будановым, а это значит одно – дальше будет горячее.

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