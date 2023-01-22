Начался год черного водяного кролика: что одеть и приготовить, и на что надеяться

22 января по восточному календарю начался год черного водяного кролика. Если верить астрологам, это должен быть год переговоров и договоренностей, говорится в ТСН.

"Кролики — это символ семейного благополучия, очень семейные животные, поэтому наши талисманчики 2023 принесут счастье и удачу каждой семье", — говорят зоологи.

По восточному календарю 2023 год черного водяного кролика и кота. Хозяйствовать эти животные начинают с 22 января. Знаток восточной культуры Екатерина Новак напоминает, у китайцев этот праздник весны и готовиться к нему они начинают заранее. В частности, украшают жилища символами года и вешают на двери разные пожелания, обязательно красного цвета — цвета богатства и успеха.

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“Основной цвет для китайцев – это красный, потому что они верят, что красное оно отпугивает страшного монстра Нянь, который не хочет, чтобы приходила весна на землю. Чем больше красного, золотого и богатого внесете в дом, тем лучше. Обязательно красное белье одевать”, — убеждает эксперт.

Чтобы год был богатым и счастливым на праздничном столе в праздник весны должны быть маринованный чеснок, сладкая каша Лаба с финиками, рыба и пельмени. “Я думаю, что надо слепить пельмени потому, что пельмени собирается делать вся семья. Так как сейчас у нас все уехали, все разбросаны и кто не может соединиться с родными, то я думаю, как раз пельмени – это будет такое хорошее начало года и такой символизм на единение”, — добавляет Екатерина.

Главная ценность для кролика – это семья, рассказывает астролог Елена Саенко. Он дипломат и очень миролюбивое животное, поэтому в этом году мы увидим первые шаги по пути к нашей победе и миру, прогнозирует астролог. 2023 год станет годом договоренностей и компромиссов, но эти компромиссы договоренности все это будет проходить за закрытыми дверями. Настоящую цену компромиссов будут стараться не объявлять”, — убеждает она.

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Ждать завершения войны в этом году, говорит Елена, не стоит. "Это будет какая-то промежуточная стадия. В следующем году точки вот самое окончание, как все в классическом восприятии понимают, это ее не будет, как все, точка, все закончено — ничего нигде не летает, войска все вышли, наши ребята вернулись — нет”, — уверена она.

Шутки о плодовитости кроликов, не такие же и шутки. Этот год удачен для начала новых отношений, любви и заключения брака, говорит Елена. "Именно в этот год я считаю, мы должны повышать рождаемость в Украине и именно мальчиков", — убеждена астролог.

В Интернете много прогнозов разных астрологов и ворожек относительно года кролика и далеко не все они приятны. По своей природе люди больше обращают внимание именно на плохие новости и прогнозы, говорит психиатр Спартак Суббота. Поэтому он советует минимизировать такую информацию или относиться к ней с юмором.

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