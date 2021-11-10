"Начинается кашель": на Волыни люди из-за местного предприятия страдают от отходов кукурузы

Из-за шелухи покраснели даже местные животные.

В поселке Иваничи на Волыни жители нескольких улиц страдают от отходов кукурузы, которую вместе с другими культурами сушат на предприятии рядом.

И якобы из-за того, что там плохо работают фильтры, шелуха кукурузы разлетается повсюду, говорится 9 ноября в сюжете ТСН 19:30.



Местный житель Михаил Шумык за день сметает со своего двора три мешка шелухи. Розовую пыль можно увидеть повсюду: и в траве, и во дворе, и даже в домах.

Из-за шелухи покраснели даже местные животные. Также люди жалуются, что не могут вывесить на улице стиранную одежду.



Розовая пыль, по словам местных жителей, появилась из-за элеватора, который уже три года сушит кукурузу и зерно. Сушилки, говорят, обычно включают ночью.

Между тем на предприятии уверяют, что имеют все положенные документы. К тому же, говорят, все отходы органические, так что людям не вредят. Сейчас в воздухе ничего не летает из-за ремонтных работ. Почему же до сих пор шелуха разлеталась вокруг — здесь связывают и с определенным сортом кукурузы.

"Возможно, был какой-то определенный сорт кукурузы, где было чуть больше тех отходов. Может, что-то и вылетело, но все необходимые фильтры есть, они работают", — указывает директор предприятия Николай Павлюк.



Кукурузу будут сушить еще неделю. Жители переживают, что этой пылью им придется дышать и в следующем году. "Кашель начинается после того, как завод работает, оно все летит", — жалуется местная жительница Мария Чура.



В поселковом совете, чтобы выяснить, нет ли нарушений, создали рабочую группу. Жители же, со своей стороны, готовят обращение в экоинспекцию, чтобы там проверили, насколько законно работает предприятие и действительно ли шелуха, залетающая в их дворы, безопасна.

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На Волыни жители нескольких улиц страдают от отходов кукурузы

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