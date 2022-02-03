Начинается массовая стерилизация: в Днепре появился первый в Украине передвижной центр для животных

Ветеринарная операционная на колесах построена по спецзаказу.
В Днепре появился первый в Украине передвижной стерилизационный центр для четверолапых.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 3 февраля.
Ветеринарная операционная на колесах построена по спецзаказу. В городе начинают массовую стерилизацию домашних собачек, прежде всего в частном секторе. Процедура бесплатная.
В мэрии говорят: многие владельцы не имеют средств, транспорта или понимания последствий, поэтому не стерилизуют животных. Поэтому собаки бесконтрольно плодятся и пополняют стаи на улицах города.
Операции будут проводить по современным технологиям, поэтому четверолапых будут возвращать владельцам сразу после процедуры, прививок и регистрации. За сутки бригада может стерилизовать около двух десятков собак. Будет работать центр шесть дней в неделю.
"Приедем, возьмем собаку с территории двора, здесь стерилизуем, чипируем и это животное сразу же отдадим. Мы планируем, что в течение следующих двух лет, максимум трех, у нас количество сократится на восемьдесят процентов, причем естественным образом, без присыпания", — рассказал заместитель мэра города Михаил Лысенко.
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