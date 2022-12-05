"Начиная работу над проектом, мы не представляли масштабы трагедии": режиссер Юлиан Улыбин о сериале "Дети Бомбоубежищ"

В сентябре украинская команда "I am Ukrainian" во главе с режиссером и автором одноименного проекта Юлианом Улыбиным презентовали трейлер к документальному сериалу "Дети Бомбоубежищ". Премьера сериала запланирована на декабрь и будет доступна для просмотра на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Зрителей ожидает рассказ об украинских детях и их родителях, переживших страшные реалии войны, прячась в укрытиях. Это настоящие истории о том, как незнакомые люди становились близкими, о детских играх, песнях в темноте, сказках на ночь, жизни под землей и простых детских мечтах. Драматические истории героев ленты никого не оставят равнодушными и преследуют цель донести украинские ценности мировой аудитории.

ТСН.ua в эксклюзивном интервью пообщался с режиссером Юлианом Улыбиным о работе над сериалом, съемки в украинских городах, ставших средоточием российского террора, о драматических историях простых людей и совсем не детских рассказах самых маленьких украинцев.

Появляется все больше проектов, призванных освещать правду о полномасштабной войне РФ в Украине. "Дети Бомбоубежищ" – один из них. Расскажите, о чем этот проект и какие его главные месседжи?

"Дети Бомбоубежищ" – это истории о том, как незнакомые люди становились близкими, о детских играх, о песнях в темноте, о сказках на ночь, о жизни под землей, о мечтах и совместном желании вернуться к мирной жизни. Мы хотим, чтобы как можно больше людей во всем мире поняли, что такое тревожная сирена и как непросто выжить украинцам во время бомбежек. И что каждый ребенок, столкнувшийся с ужасом войны, в будущем нуждается в защите и помощи.

Сколько человек работало над созданием сериала? Кому вы посвящаете эту важную работу?

Во-первых, я хочу посвятить этот проект моей жене Натальи Улыбиной, которая является автором идеи и которая, к большому сожалению, уже три месяца как покинула нас, отойдя в вечность.

Благодарен команде, работавшей над проектом. В частности, это замечательные специалисты своего дела: оператор Сергей Смычок, механик камеры Алексей Капустин, организационные вопросы решал Сергей Кравец, звук и монтаж обеспечивал Дмитрий Смирный, а я, Юлиан Улыбин, – режиссер. С тыла нас координировала Екатерина Кучеренко. Конечно, к проекту привлечено гораздо больше людей, но позже о каждом мы обязательно напишем в титрах.

В сериале показаны истории людей, ставших заложниками российского террора. Расскажите, как выбирали героев и чья история поразила вас больше всего?

Приступая к работе над проектом, мы не представляли масштабы трагедии. Мне кажется, что ни один человек не может представить этого, не столкнувшись в реальной жизни. Предварительно мы планировали работать в привычном для нас коротком формате, одна история – десять минут. И уже потом из десяти историй мы планировали смонтировать нечто большее, а именно небольшой фильм, похожий на альманах историй о войне. Но с самого начала все пошло не по плану, потому что истории оказались больше, чем просто рассказы. Каждая история уникальна. Конечно, такие трагедии, как уничтожение Мариупольского драматического театра или трагедия в селе Ягодное с первой секунды поражают масштабом цинизма и даже в воображении уничтожают все границы человечности. 365 человек, из них 76 детей, были заперты в подвале школы и в течение 28 суток выполняли роль живого щита для российских военных. Люди умирали от вони и удушья. Спали сидя и стоя, потому что просто не было места.

На самом деле мы не выбирали героев, мы просто шли за кровавым следом российских варваров в Николаеве, Мариуполе, Запорожье, Гуляйполе, Ирпене, Буче, Харькове, Чернигове и Ягодном. Теперь там — сплошная драма. Хочу процитировать одну из наших героинь, которая, на мой взгляд, сказала очень меткую фразу: "Самое страшное, что может быть сейчас, – это родиться россиянином, особенно, если ты адекватный человек".

Сложно ли было говорить о войне с самыми молодыми героями? Ведь дети сейчас крайне уязвимы. Как искали личный подход к каждому?

Когда общаешься с детьми и слушаешь далеко не детские истории, тебя наполняет ярость, которую очень сложно обуздать. Ты не понимаешь, как подобное может происходить в 21 веке.

Конечно, в работе с детьми нужно быть очень осторожным, ведь они сейчас действительно крайне ранимы и травмированы. Каждый из малышей пережил трагедию по-своему: кому-то помогали родители, а кто-то замкнулся в себе и все свои страхи спрятал в лабиринтах души. Да что там говорить: все наше будущее поколение травмировано, и, по моему мнению, это самая главная проблема этой войны. Даже не представляю, сколько времени понадобится, чтобы вернуть каждому ребенку покой, но именно это и есть наша важнейшая задача.

Мне хочется, чтобы "Дети Бомбоубежищ" увидели как можно больше людей в западном мире, чтобы немец, француз или испанец, встретив в своем городе украинских женщин с детьми, понимал, что они приехали в его страну не по собственной воле. Чтобы каждый задал себе один единственный вопрос: а что я знаю о войне? Как дети спят в бомбоубежище?

Когда зрители смогут увидеть премьеру фильма? И на каких ресурсах его смотреть?

Мы – команда "I am Ukrainian", и нас очень легко найти в Facebook, именно там и будут появляться новые серии сериала "Дети бомбоубежищ". Следите за анонсами. Более того, нас уже поддержала платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ, поэтому совсем скоро зрители смогут увидеть новые серии там.

Я уверен, что совсем скоро вы увидите сериал везде, где есть Интернет. Кроме того, мы активно ведем переговоры с международными платформами по дистрибуции нашего проекта. Но говорить о том, где, когда и как – еще рано.

Юлиан, как лично на вас влияют драматические события в Украине? Где берете мотивацию и вдохновение создавать новые продукты?

У меня очень много ярости – и это лучшая мотивация.

А как влияет война на украинский кинематограф? Какие изменения уже произошли и чего ждать в будущем?

Сейчас просто нужно работать на победу. Каждый как может. Пока в Украине будет война, ни о каком кинематографе или прогнозах на будущее нет смысла говорить.

"Одна из главных задач платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ сейчас — поддержка отечественного кинематографа и дистрибуция проектов, показывающих правду о войне РФ в Украине. Мы стремимся, чтобы интерес к аутентичным украинским проектам рос, поэтому стараемся всячески поддерживать режиссеров и их команды, оказывая площадки для распространения столь важного контента. Верим, что с Победой количество впечатляющих и таких нужных лент будет только расти", — прокомментировали со своей стороны в Киевстаре ТВ.

Справка о "I am Ukrainian"

До полномасштабного вторжения РФ в Украину команда "I am Ukrainian" существовала как документальный проект об украинских мастерах своего дела. Автором и режиссером инициативы является Юлиан Улыбин. С 24 февраля команда изменила свое направление работы и начала работать над документальными материалами о жизни и борьбе украинцев в войне с РФ.

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