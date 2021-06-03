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Начинают прививать подростков: как продвигается вакцинация от коронавируса в Евросоюзе

Начинают прививать подростков: как продвигается вакцинация от коронавируса в Евросоюзе

Associated Press

В ЕС сделали более 250 млн прививок.

Обе дозы вакцины от коронавируса состоянию на утро 3 июня получили уже 80 млн жителей ЕС. Всего в странах Евросоюза сделали более 250 млн прививок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.

В Еврокомиссии говорят, что к концу июля планируют вакцинировать 70% всего населения ЕС. В европейском центре по контролю за заболеваемостью одобрительно оценивают темпы вакцинации. В то же время рекомендуют европейским странам поделиться избытком вакцин с беднее государствами, а не начинать иммунизацию подростков.

Кампания по вакцинации детей с 12 лет уже стартовала в Румынии, а со следующей неделе начнется в Польше.

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