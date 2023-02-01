Начинают привыкать к смерти, которая всегда рядом: херсонцы отказываются эвакуироваться, чтобы "город жил"

Оккупанты усиливают обстрелы Херсона и никакого безопасного района в городе, улице или доме уже нет. Стреляют из тяжелых орудий и реактивной артиллерии хаотично, целят в больницы, многоэтажки и частные дворы. Каждый день гибнут местные, потому что в городе еще остается много людей — у одних нет финансов, чтобы уехать, другие - не хотят бросать дома и родной город, говорится в ТСН.

У деда Владимира часть дома от попадания снаряда сгорела. “Постоянно и днем и ночью били, от и до, но такого не было, что сразу прямое попадание и загорается. Нет, я буду здесь до конца, никуда я не поеду, я уже здесь 30 лет живу, как я могу бросить и кому бросить, растащат все”, — рассказывает мужчина.

Оккупанты плотно и уже круглосуточно хаотично обстреливают Херсон. Сейчас в городе не осталось ни одного безопасного района, прилетели может за Днепром в любой момент и куда угодно.

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72-летняя Людмила Александровна еще несколько дней назад жила в маленьком частном домике, сейчас он уничтожен. Ее спасли покойная дочь, говорит женщина. Снаряд влетел прямо в крышу ее дома и взорвался над головой. "В самом эпицентре кастрюлька стоит на плите, я готовила поминальный обед, сегодня 14 лет как ушла моя дочь в другой мир, я слышала звук летящей ракеты, я умоляла, Наталочка, не забирай меня и пошел удар", — говорит женщина.

Пенсиорнерку вытащил незнакомец, который проходил по улице. Он увидел последствия взрыва и вытащил женщину из-под завалов, теперь Людмила Александровна живет у родственников. Таких людей, лишившихся жилья за сутки по несколько десятков. Самое страшное, говорят сами горожане, начинающие привыкать к смерти, которая всегда рядом. “К обстрелам привыкает, деваться некуда. Страшновато, бегаешь по тем комнатам, негде спрятаться, потому что не знаешь, откуда прилетит, падает со всех сторон”, — говорят люди.

Эхо взрывов от вражеской артиллерии катится по всему городу, дрожат еще кое-где уцелевшие стекла. Среди этого хаоса две женщины с детьми идут за гуманитарной помощью, еду не за что покупать. В Херсоне Елена осталась со своей мамой и двумя маленькими детьми: мальчику – 7, а девочке – 5. "Дети реагируют, пошел у мальчика тремор рук, и девочка боится, и я тоже боюсь", — рассказывает бабушка детей.

От каждого звука взрыва в городе дети подскакивают. В их многоэтажке осталось с десятка два человек, но, несмотря на ежедневные риски, женщины пока отказываются выезжать. "Мы здесь для того, чтобы город жил. Если нас не будет, тогда ничего не будет вообще, будет дикое поле”, – убеждена Елена.

Так думают и другие, поэтому избитые скалками окна сверху закрывают деревянными плитами, где-то самостоятельно латают крышу. Коммунальщики вывозят битое стекло и кирпич, который валяется возле жилищ и засыпают воронки на дорогах. Все это под артиллерийскую канонаду оккупантов, которая разрывает город на куски. Херсон сражается.

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