"Нацики" и шантаж: о чем говорил Путин на ежегодной пресс-конференции

"Нацики" и шантаж: о чем говорил Путин на ежегодной пресс-конференции

Зеленскому он закинул попадание под влияние "нациков" и заявил, что "Украина готовится к новой военной операции".

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Никаких гарантий не направлять собравшиеся у границы войска в Украину, он не дал. В то же время глава страны-агрессора назвал Украину государством, созданным Лениным, а до этого не существовавшего.

Об этом идет речь 23 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Зеленскому он закинул попадание под влияние "нациков" и заявил, что "Украина готовится к новой военной операции". Наш МИД ответил, что Украина стремится только к миру, и призвал Путина выполнять соглашения о прекращении огня.

Признавать Россию стороной конфликта с Украиной, глава Кремля категорически отказался и несколько раз повторил требование о прекращении расширять НАТО.

"Без никаких уловок мы прямо сказали: никакого расширения НАТО на восток не должно быть. Теперь мяч на их стороне, они должны что-то ответить", — сказал президент России.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг опроверг слова Путина и заявил: НАТО никогда не обещало не расширяться. Напротив, во многих соглашениях, которые подписывала и Россия, ясно говорится о том, что страны имеют право выбирать собственный путь развития.

О чем заявил Путин на ежегодной пресс-конференции

Читайте также: