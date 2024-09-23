"Национальный кэшбек": как будут проходить начисления и что можно будет купить за эти деньги

Почти 300 тысяч украинцев уже могут видеть в "Дії" первые начисления по программе "Национального кэшбека".

Это преимущественно средства за покупки, которые они сделали в начале сентября. Но уже в ближайшее время этих выплат станет значительно больше, потому что к программе присоединились более 1,4 миллиона украинцев и тысячи производителей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Только за три недели работы «Национального кэшбека» в бета-режиме к программе присоединились 1,3 миллиона украинцев и значительное количество украинских компаний.

В чем суть Национального кэшбека:

Украинцы будут получать 10% компенсации за покупку товаров украинского производства, если они подключены к программе. За месяц можно получить до 3 тысяч гривен кэшбэка.

Для этого необходимо создать виртуальную карту в вашем банке, далее в «Дії» найти соответствующий сервис и присоединить к нему свой счет. При покупке в магазинах товаров из перечня, часть денег будет возвращаться. Правда, нужно, чтобы расчеты за товары происходили карточкой.

Большинство производителей или сами маркируют товары с кэшбеком, или же это делают сами сети. Продукты питания - сейчас самая популярная категория. Их почти 70% среди зарегистрированных в программе. Чуть меньше 30% - это бытовая химия. Но на нее делают значительную ставку.

"С точки зрения импорта и замещения его - нам как раз очень интересно, чтобы доля локального потребления выросла. И нам для хозяйственной группы интересно, чтобы активнее люди покупали украинские товары, производители становились мощнее", - говорят в Минэкономики.

Среди производителей, которые присоединились к программе, есть представители почти всех областей, в том числе и прифронтовых. Для государства очень важно, чтобы продукцию таких производителей украинцы поддерживали гривной. И благодаря этому еще и сами экономили. Уже сейчас более 300 тысяч украинцев могут видеть первые начисления на своих счетах. Это 4 миллиона гривен.

Украинцам будут возвращать кэшбек за покупки продуктов питания

"Это не столь большая сумма, но мы только запускаем этот процесс, когда присоединяются все стейкхолдеры. И поэтому у нас на этот год закладывается 3 миллиарда гривен на программу до конца года", — говорят в Минэкономики.

Если вы еще не видели начислений – в Минцифры советуют не переживать. Программа пока работает в тестовом режиме и транзакции могут прорабатываться по нескольку недель. В будущем этот процесс будет значительно более быстрым и будет занимать считанные дни.

Заработать максимальные 3 тысячи гривен кэшбека, скорее всего, можно будет благодаря покупке дорогих украинских товаров, которые также есть в перечне. В Минэкономики ожидают, что большинство семей будут получать от 300 до 500 гривен кэшбека.

В Украине заработал "Национальный кэшбек"

Задонатить на Силы обороны или купить военные облигации, оплатить медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино и, конечно, коммуналку. Это то, куда можно будет использовать начисленные денежные средства.

"Полученный кэшбек можно использовать в том числе и для оплаты за потребленный газ. Это особенно актуально в отопительный сезон, когда с увеличением потребления растут соответствующие расходы на газ украинцев", — говорит Ирина Бахиркина, директор по маркетингу Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Причем, как напоминают в газоснабжающей компании "Нафтогаз", украинцы смогут заплатить кэшбеком за газ удобным для себя способом – как на сайте или в личном кабинете, так и в кассах.

"Национальный кэшбек"

Первую выплату на карточку "Национального кэшбека" украинцы смогут получить после 20 октября. Поэтому как раз смогут оплатить им свои платежки сразу или накопить еще и использовать эти деньги в последующие месяцы. Ведь рассчитаться средствами из кэшбека в этом году можно будет до 31 января 2025 года.

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