Национальный мультимедийный тест: как его будут проводить в 2024 году и какие требования к школьникам

Тест состоит из 4 предметов – украинский, математика, история Украины и четвертый – на выбор.

Стартовала основная сессия национального мультипредметного теста. И его участников просят позаботиться, чтобы не мерзли, когда будут идти в укрытие во время возможных воздушных тревог. Правда, это не касается учеников с Харьковщины и Запорожья. Они сразу будут начинать писать тесты в хранилище.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Инны Боднар.

Когда и где будет происходить НМТ - сообщают только его участникам в личные кабинеты. Это все для безопасности. И для этой же безопасности, участники НМТ составляют тесты не вместе по всей стране, а небольшими группами. Поэтому основная сессия растянута во времени. Продлится вплоть до 25 июня.

НМТ - это компьютерный онлайн-тест. Нынешний он состоит из 4 предметов - украинский, математика, история Украины и четвертый - на выбор. На решение задач дают четыре часа, плюс перерыв.

Предметы, из которых состоит НМТ

Результат сразу по завершению. Сразу видно сдал НМТ или нет. Нынешний порог - это 15% правильных ответов по каждому предмету.

"Если ты не проходишь порог хотя бы по одному предмету, то ты не можешь поступить в учреждение высшего образования с этим результатом. Использовать результат неполных четырех предметов НМТ для поступления будет невозможно. Если вы не сдаете один из предметов, это или украинский, или математика, или история Украины, или предмет по выбору, то использовать этот результат для поступления в этом году вы не сможете", - говорит директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Не набрать необходимый минимум баллов, то это еще надо постараться. Уверен преподаватель по украинскому языку.

"Если хорошо учился, то это не сложно. НМТ проверяет знания школьной программы", - говорит преподаватель Андрей Козин.

В Украинском центре отмечают, что будут оперативно реагировать на ситуацию в регионах. Быстро будут принимать решение, где проводить тестирование уже опасно и куда его перенести.

Национальный мультимедийный тест

"Мы искренне благодарим областные военные администрации, которые нашли возможность организовать временные экзаменационные центры в укрытиях, в частности в Харьковской, Запорожской области", - говорит Татьяна Вакуленко.

Чтобы в укрытиях было комфортнее, участников просят прихватить с собой теплые вещи и еду. Если суммарно воздушные тревоги продлятся более двух с половиной часов, то тестирование могут остановить и перенести. Но окончательно это будут решать на местах.

Для участия в основной сессии НМТ в этом году зарегистрировалось почти 290 тысяч участников. Около двадцати тысяч из них будут проходить тестирование за рубежом. Украинские экзаменационные центры откроют в 32 странах.

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Напомним, в 2022 году пол тысячи украинцев удалось получить максимальные 200 баллов по всем трем предметам на мультитесте.

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