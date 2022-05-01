Нация на дне бутылки: русских веками спаивали их цари и диктаторы

В стране существует статистика, сколько спирта приходится на каждого гражданина, и сколько тысяч людей погибает ежегодно от суррогата.

Говорят, вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как бухых русских десантников бьют, наверное, тоже не очень трезвые русские ОМОНовцы, говорится в ТСН.

Такой взаимный мордобой, что в России носит хронический характер, имеет также и одно конкретное объяснение – «водка»! Факт общеизвестный – миллионы россиян, по сравнению с цивилизованным миром, почти неуправляемо «заливаются» спиртным. Этому есть четкие подтверждения от ученых.

Кремлевский режим действительно системно проводит "денацификацию" своего же народа. Его сознательно спаивали при царях и при вождях. Такая же "денацификация" продолжается и сейчас. Такую методику управления страной приписывают еще русской императрице, Екатерине II.

Именные водки политиков – для россиян дело простое и действенное. Не рабочие места, не развитие медицины или образования, а много дешевой водки. Если пьешь ее сам и наливаешь людям – значит, политик хорош, убеждены миллионы захмелевших избирателей.

Та самая «водка» — стратехический ход, применяемый над россиянами, с тех пор как на северных болотах появилось нечто похожее на их страну.

”Не умеешь – научим. Не хочешь – заставим” - такой остается методика воспитания солдат русской армии. Возможно, и спаивание, потому что спирт был важным арсеналом в их войске еще с древности. Исторические хроники пишут, что солдат царя Петра I, во время походов и боев, ежедневно напоивали четырьмя литрами пива и порцией вина. На военных кораблях, с 1761 года, в ежедневную пайку входило минимум четыре порции “водки” на человека. Пьяные солдаты и офицеры были в привычных вещах, даже приветствовалось. А за так называемых "трезвеников" могла взяться спецслужба.

Наиболее очевидным это оказалось во время Второй мировой войны. Красноармейцам могли не дать винтовки, но вооружали гранчаком спирта. Это называлось "наркомовские" сто граммов. Воплощенная советским военным руководством хитрость, чтобы солдат, которого отправляли как пушечное мясо, был захмелевшим и не боялся идти насмерть.



Впрочем, война не все списывала, ведь часто пьяные до беспамятства солдаты творили бесчеловечное. Причем против мирного населения... "Февраль 1945 года. Восточная Пруссия. Заходим в дом. Две мертвые женщины и три мертвые девочки, юбки у всех задранные, а между ног донышками наружу торчат пустые винные бутылки, – вспоминает фронтовик Леонид Рабичев. — Еще две смежные комнаты, на каждой из кроватей, а их три, лежат мертвые женщины с раздвинутыми ногами и бутылками. Предположим, всех изнасиловали и застрелили. Но откуда это садистское желание – воткнуть бутылки?"

Садизм и одурманивание алкоголем – так их "деды воевали" тогда, так их внуки "асвабаждают" Украину теперь. Устраивая здесь геноцид и гуманитарные катастрофы в заблокированных городах — россияне, залив глаза алкоголем, не видят одну сплошную катастрофу в собственной стране. Ведь официальная статистика неуправляемого потребления алкоголя в России свидетельствует, что на совершеннолетнего россиянина в год ориентировано от 20 до 30 литров чистого спирта.

Более того, вся нация остается на дне бутылки и полностью деградирует, если каждый взрослый в год выпивает 8 литров спирта, это – исследование ВОЗ. Из года в год государственная политика России это либо опровергает, либо еще раз вынужденно подтверждает. Но речь сейчас о легальном спиртном, но россияне любят больше суррогат, что даже не деградацию делает, а сразу убивает. ”Ежегодно в России случается 40-50 тысяч смертельных случаев от отравления суррогатом. Когда, например, в Польше, это 4 человека за 2011-2012 годы”, — значится в статистических ведомствах.

Почему и как Кремль спаивал россиян десятки лет

Что только подтверждает, что цинизм кремлевского режима и курс на собственную "денацификацию", потому что алкогольную бомбу вкладывают россиянам сами же вожди еще с давних времен. Это удобно для политики и управления народом, и это супер выгодно и для бизнеса. Государственные кабаки, где не кормили, а только наливали — были придуманы для пополнения казны еще Иваном Грозным. Считалось нормальным, чтобы людей туда затягивать насильно. А трактирщика могли избить, если тот не выполнял план по спаению. Такие примеры – даже не капля в алкогольном океане России. Сама же власть России это знает и эффективно внедряет методы Ивана Грозного, Екатерины II и других московских тиранов – в 22 году ХХІ века.



Примечательно, что современный тиран Путин – сам не спешит перевернуть рюмку, а когда того требует протокол, только пригубит. Хотя своему народу не забывает сказать: ”Всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо.”

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