"Над городом летали ракеты": жительница Каменска обвинила директора школы, что та не впустила дочь в укрытие

Жительница города Каменское в Днепропетровской области обвинила директора местной спецшколы "Гармония" в том, что та выгнала ее дочь из учебного заведения, когда девочка во время воздушной тревоги хотела попасть туда в укрытие.

Как рассказала ТСН.ua мама девочки Анна, инцидент произошел 16 декабря, когда оккупанты массированно обстреливали Украину ракетами. Во время воздушной тревоги ее дочь находилась сама дома, потому что, как и большинство детей, в это время она учится дистанционно. После сигнала девочка побежала в ближайшее к их дому укрытие, в специальную школу "Гармония".

"Охрана мою дочь пропустила, а вот директор этого заведения Винник Антонина Владимировна выставила ребенка 15 лет на улицу, и это в то время, когда над городом летали ракеты и уже прозвучало несколько взрывов. Мотивировала она свои действия тем, что это укрытие не для посторонних. Там нет места и предложила ребенку пойти поискать другие укрытия", — отметила Анна.

Хотя раньше, по словам женщины, ее семья уже пользовалась этим укрытием.

"Директор сказала, что это заведение не для посторонних, то есть это укрытие, хотя раньше мы находились в этом укрытии, мы туда спускались, и семьей ходили туда. А сейчас... ребенка туда не упустить... У меня шок. Это бывший интернат, и я знаю, что там много детей выехали и сейчас находятся в Турции, то есть там не так много детей осталось. Как это не нашлось место для одного ребенка? Она сказала, что ей здесь нельзя находиться и вывела ребенка отсюда. У меня в пятницу было такое чувство, такая беспомощность, я не знала, что делать. Мне было так больно за ребенка. Надо мной ракета пролетела в этот день, мы были все здесь в шоке. И я узнала, что мой ребенок пошел домой в это время", — рассказала Анна.

По словам женщины, она в это время находилась на работе в другом конце города, и мобильной связи тогда не было.

"Как рассказала дочь, директор вывела ее за ограждение и она пошла обратно домой", — говорит мама девочки.

В этот же день женщина написала заявление полиции.

"Интересно, что отец моей дочери, с начала войны вступил в ряды ВСУ и сейчас находится в горячей точке, рискуя своей жизнью, защищает нашу страну, и, к сожалению, в том числе и таких директрис", — отметила Анна.

В то же время в разговоре с ТСН.ua директор спецшколы Антонина Винник сказала, что не выгоняла ребенка из заведения.

"Сейчас полицейские ведут расследование, ребенка не выгоняли, он вообще не был в укрытии, поэтому другие комментарии я предоставлю после того, как полиция закончит расследование", — прокомментировала директор.

Массированный ракетный обстрел 16 декабря

Напомним, в п'ятницу, 16 декабря, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты за сутки выпустили 98 ракет и совершили более 65 обстрелов с РСЗО .

Кроме серьезных разрушений объектов энергетической инфраструктуры Украины, россияне попали в жилой дом в Кривом Роге, что на Днепропетровщине, в котором разрушился подъезд. В результате удара погибла 64-летняя женщина, молодые супруги и их полуторагодовалый сын. 13 человек ранены, в том числе четверо детей.

В Никопольском и Криворожском районах Днепропетровщины ранены трое работников электроподстанций. В общей сложности украинские защитники сбили в небе над Днепропетровской областью 10 ракет. Область была полностью обесточена. Поэтому в Днепре временно остановился электротранспорт и метро.

Читайте также: