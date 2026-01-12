- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 625
- Время на прочтение
- 1 мин
Над Киевом очень много дыма: что горит
Спасатели тушат пламя на столичном рынке.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар. В Сети публикуют фото сильного задымления над площадью Шевченко. Огонь загорелся на рынке.
Об этом сообщает ТСН.ua.
В ГСЧС Киева рассказали, что возгорание произошло в торговом ряду рынка.
«Есть угроза распространения огня на другие киоски. Примерная площадь пожара 150 м². Спасатели работают по повышенному рангу вызова», — сообщили в столичной ГСЧС.
Пожарные уже гасят пламя. Пока информация о пострадавших отсутствует.
Ранее мы писали, что в масштабном пожаре в многоэтажке в Шевченковском районе Киева погибли два человека. Еще девять человек из задымленных квартир спасатели вывели на свежий воздух.