Над Киевом очень много дыма: что горит

Спасатели тушат пожар в Киеве / © соцмережі

Реклама

В Киеве вспыхнул масштабный пожар. В Сети публикуют фото сильного задымления над площадью Шевченко. Огонь загорелся на рынке.

Об этом сообщает ТСН.ua.

В ГСЧС Киева рассказали, что возгорание произошло в торговом ряду рынка.

Реклама

«Есть угроза распространения огня на другие киоски. Примерная площадь пожара 150 м². Спасатели работают по повышенному рангу вызова», — сообщили в столичной ГСЧС.

Спасатели тушат пожар в Киеве / © соцмережі

Пожарные уже гасят пламя. Пока информация о пострадавших отсутствует.

Спасатели тушат пожар в Киеве / © соцмережі

Спасатели тушат пожар в Киеве / © соцмережі

Спасатели тушат пожар в Киеве. / © соцмережі

Ранее мы писали, что в масштабном пожаре в многоэтажке в Шевченковском районе Киева погибли два человека. Еще девять человек из задымленных квартир спасатели вывели на свежий воздух.