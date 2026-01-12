ТСН в социальных сетях

625
1 мин

Над Киевом очень много дыма: что горит

Спасатели тушат пламя на столичном рынке.

Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Спасатели тушат пожар в Киеве

Спасатели тушат пожар в Киеве / © соцмережі

В Киеве вспыхнул масштабный пожар. В Сети публикуют фото сильного задымления над площадью Шевченко. Огонь загорелся на рынке.

Об этом сообщает ТСН.ua.

В ГСЧС Киева рассказали, что возгорание произошло в торговом ряду рынка.

«Есть угроза распространения огня на другие киоски. Примерная площадь пожара 150 м². Спасатели работают по повышенному рангу вызова», — сообщили в столичной ГСЧС.

Спасатели тушат пожар в Киеве / © соцмережі

Спасатели тушат пожар в Киеве / © соцмережі

Пожарные уже гасят пламя. Пока информация о пострадавших отсутствует.

Спасатели тушат пожар в Киеве / © соцмережі

Спасатели тушат пожар в Киеве / © соцмережі

Спасатели тушат пожар в Киеве / © соцмережі

Спасатели тушат пожар в Киеве / © соцмережі

Спасатели тушат пожар в Киеве. / © соцмережі

Спасатели тушат пожар в Киеве. / © соцмережі

Ранее мы писали, что в масштабном пожаре в многоэтажке в Шевченковском районе Киева погибли два человека. Еще девять человек из задымленных квартир спасатели вывели на свежий воздух.

