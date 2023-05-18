Над Киевом поднялся черный столб дыма: горящий на левом берегу (фото)

Пожар вспыхнул на улице Алматинской, 2/1.
На левом берегу Киева разгорелся масштабный пожар на улице Алматинской.
Черный столб дыма поднялся над целым районом.
Как сообщили сайту ТСН.ua, горит трансформаторная подстанция.
"Пожар вспыхнул на улице Алматинской, 2/1. В тушении огня задействованы два пожарных отделения. Ликвидация пожара продолжается", — сообщили в ГСЧС Киева.
Причина пожара пока что неизвестна.
Напомним, на Черниговщине жестоко убита семья киевлян с 4-летним сыном, а их автомобиль сожжен.