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Над Киевом поднялся черный столб дыма: горящий на левом берегу (фото)

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
3374
Время на прочтение
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Над Киевом поднялся черный столб дыма: горящий на левом берегу (фото)

Черный столб дыма поднялся над целым районом / Фото: скриншот с видео

Пожар вспыхнул на улице Алматинской, 2/1.

На левом берегу Киева разгорелся масштабный пожар на улице Алматинской.

Черный столб дыма поднялся над целым районом.

Как сообщили сайту ТСН.ua, горит трансформаторная подстанция.

Горит трансформаторная подстанция / Фото: скриншот с видео / ©
Горит трансформаторная подстанция / Фото: скриншот с видео

"Пожар вспыхнул на улице Алматинской, 2/1. В тушении огня задействованы два пожарных отделения. Ликвидация пожара продолжается", — сообщили в ГСЧС Киева.

Причина пожара пока что неизвестна / Фото: скриншот с видео / ©
Причина пожара пока что неизвестна / Фото: скриншот с видео

Причина пожара пока что неизвестна.

Ликвидация пожара продолжается / Фото: скриншот с видео / ©
Ликвидация пожара продолжается / Фото: скриншот с видео

Напомним, на Черниговщине жестоко убита семья киевлян с 4-летним сыном, а их автомобиль сожжен.

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Дата публикации
Просмотры
3374
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