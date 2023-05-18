Над Киевом поднялся черный столб дыма: горящий на левом берегу (фото)

На левом берегу Киева разгорелся масштабный пожар на улице Алматинской.

Черный столб дыма поднялся над целым районом.

Как сообщили сайту ТСН.ua, горит трансформаторная подстанция.

Горит трансформаторная подстанция / Фото: скриншот с видео

"Пожар вспыхнул на улице Алматинской, 2/1. В тушении огня задействованы два пожарных отделения. Ликвидация пожара продолжается", — сообщили в ГСЧС Киева.

Причина пожара пока что неизвестна / Фото: скриншот с видео

Причина пожара пока что неизвестна.

Ликвидация пожара продолжается / Фото: скриншот с видео

Напомним, на Черниговщине жестоко убита семья киевлян с 4-летним сыном, а их автомобиль сожжен.

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