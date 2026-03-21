Над мостом Патона навис Домоклов меч: что ждет главную артерию Киева

В Минразвития открестились от восстановления моста Патона

Мост Патона в Киеве снова в эпицентре скандала. От него официально открестились в Минразвития. Там заявили, что содержание, восстановление и безопасное функционирование моста Патона — ответственность города Киева.

Ответственность за мост Патона — на КГГА

В Министерстве развития общин и территорий Украины отметили, что полная ответственность за состояние, ремонт и безопасную эксплуатацию моста имени Е. А. Патона лежит исключительно на столичных властях.

Там подчеркивают, что безопасное функционирование стратегической переправы — это прямая обязанность органов местного самоуправления Киева.

Ключевые тезисы заявления министерства:

Коммунальная собственность : Мост принадлежит территориальной общине Киева. Именно КГГА и городской совет обязаны планировать и финансировать его восстановление из местного бюджета.

Критическое состояние : Еще в 2018 году сооружение признали нетрудоспособным (аварийным). В 2023 году комиссия СНБО подтвердила самый высокий, 5-й уровень нетрудоспособности.

Отсутствие работ : В последние годы системные ремонтные работы не проводились. Потраченные в 2018–2019 годах 15 млн. грн. на отдельные опоры не изменили общей ситуации.

Кто заказчик: Любая передача функций заказчика реставрации не снимает с города обязанности обеспечивать безопасность и искать финансирование.

«Таким образом, полная ответственность за содержание, восстановление и безопасное функционирование моста Патона принадлежит территориальной общине города Киева», — отмечают в Минразвития.

Интересно, что это довольно резкое заявление министерства появилось сразу после сообщения от КГГА о планах строительства нового моста в парке на улице Приречной в Оболонском районе в рамках партнерской поддержки от Литвы. Таким образом, мэру Киева намекают, что нужно не декоративные мосты строить, а следить за имеющимися, которые разрушаются из-за недосмотра.

Перевод ответственности и 10 томов исследований по мосту Патона

По мнению Дмитрия Беспалова, эксперта по транспортному планированию, заявление Минразвития очень похоже на снятие с себя ответственности.

«Видно, что ситуация с мостом Патона не очень хорошая, потому что недавно НАН Украины и руководство „Украинского института стальных конструкций имени В.М. Шимановского“ выступили с заявлениями о том, что этот мост нужно немедленно ремонтировать, потому что все гарантии и запасы его прочности закончились. На чем он держится — непонятно. Поэтому центральные власти поспешили снять с себя ответственность за этот объект, заявив, что местные власти полностью несут всю ответственность», — рассказывает ТСН.ua Дмитрий Беспалов.

Эксперт отмечает, что мост Патона находится в официально пятом нетрудоспособном состоянии еще с доковидного периода. Таким он был признан в период 2017–2018 годов. В 2021 году Институт стальных конструкций имени В.М. Шимановского проводил инструментальное исследование сооружения.

«Это специальный комплекс мер для того, чтобы выяснить не в целом состояние моста, а более конкретно: в каком состоянии находятся его отдельные конструкции. К работам привлекаются водолазы, исследующие подводную часть опор. Это серьезное исследование на 10 томов, где есть пояснения, схемы и фотографии. Это исследование я смотрел в 2023 году. Мост всегда оставался на балансе местной общины, он никогда не передавался из коммунальной в государственную собственность. Но с коммунального на государственный уровень была передана функция заказчика реставрационных работ, поскольку у моста есть статус памятника архитектуры — его должны не ремонтировать, а реставрировать с приспособлением», — объясняет Дмитрий Беспалов.

Мост Патона могли спасти британцы

По словам эксперта, функцию заказчика у Киева забрали и отдали государству — Агентству по восстановлению, а именно его подразделению — Службе автомобильных дорог Киевской области. Она отвечала за то, чтобы заказать по этому объекту сначала проектную документацию, а затем реставрационные работы.

Дмитрий Беспалов рассказывает, что в то время, как и сейчас, основной проблемой ремонта моста Патона было отсутствие финансирования. А судьбой моста Патона заинтересовалось даже правительство Великобритании.

«Британцы были заинтересованы в финансировании наших инфраструктурных проектов. В рамках этого сотрудничества был произведен предварительный технико-экономический просчет ремонта моста Патона, который выполнило известное в мире архитектурное бюро Захи Хадид. Они проработали несколько сценариев: что делать с мостом Патона, как он может выглядеть и сколько будет стоить реставрация. Я с коллегами участвовал в расчетах по части прогнозирования трафика на мосту при различных конфигурациях. Относительно стоимости: в этом проекте немецкие инженеры по своим методикам считали укрупненную стоимость реставрации, и ценник был от 300 с лишним до 500 миллионов евро. Это огромные средства», — рассказывает эксперт.

Дмитрий Беспалов предполагает, что ремонт аварийного моста Метро обойдется столько же. То есть на два моста Киеву нужно 1 миллиард евро. А учитывая, что это не единственные аварийные объекты в Киеве и Украине, проблема со средствами во время войны стоит очень остро.

К сожалению, сотрудничество с британцами не пошло дальше — оно забуксовало на уровне межправительственных согласований, ведь для привлечения британского финансирования нужно вносить изменения в украинское законодательство.

«Если британцы что-то финансируют, то они рассчитывают использовать собственные технологии и материалы, а они значительно дороже наших. Это формировало определенную коллизию и опасность для тех, кто принимает решение. Например, украинская металлическая балка будет дешевле такой же британской. Но проблема в том, что на украинскую никто денег не дает, а на британскую могут дать сами британцы. Надо было решать кучу политических и экономических вопросов, прежде чем принимать окончательное решение. Потому оно и не было принято», — объясняет специалист.

Будущее: мост Патона сделают пешеходным?

Тем временем мост Патона не становится моложе (год постройки 1953), хотя мэр Киева Виталий Кличко, по его словам, каждое утро молится, чтобы с объектом все было хорошо.

«Я его понимаю, это огромное напряжение, потому что мост Патона находится в нетрудоспособном аварийном состоянии, и уже все заявили, что никто не дает гарантии, что мост простоит хотя бы на следующий день. Это большая опасность и личная ответственность. Потому что если что-то случится и будут жертвы, это и уголовная, и политическая, и какая угодно ответственность», — говорит эксперт.

После заявления Минразвития, по мнению Беспалова, может начаться «футбол» или «пинг-понг» между чиновниками на тему: что пошло не так и что делать дальше. Но главный вопрос — отсутствие финансирования.

«У государства таких средств нет, у местной общины их тоже нет. И если вы меня спросите, что с этим делать, то у меня ответа нет. В самом лучшем-худшем случае мост Патона можно перекрыть для трафика и сделать его пешеходным, если по нему еще можно ходить пешеходам. Нужно сделать так, чтобы на мост не было никакой нагрузки, кроме него самого. То есть только пешеходы и возможно проезд для экстренного транспорта. Будем иметь два пешеходных моста через Днепр. В худшем случае, нас ожидает совсем другой сценарий, но мне не хочется о нем говорить», — прогнозирует Беспалов.

Кто содрал «хребет» с моста Патона и при чем здесь правильная эксплуатация

В сети разгорелась дискуссия, что если бы в 2004 году с моста Патона не убрали трамвайные пути, он не стал бы так быстро разрушаться. Мол, пути были «хребтом» моста, а их демонтаж во времена мэра Омельченко разорвал сообщение между берегами и значительно ослабил конструкцию моста.

«Я не уверен, что это действительно так. Нужно, чтобы свое слово по этому поводу сказали инженеры. По-моему, на самом деле проблема в том, что мы плохо эксплуатируем подобные сооружения. Из-за чего они быстрее своего срока получают такое критическое состояние. Мы не чистим в срок дренажи, не подкрашиваем там, где разрушился слой гидроизоляции, не обследуем вовремя конструкции. У нас вообще есть проблемы с эксплуатацией таких сооружений», — объясняет специалист.

Даже если мост Патона удастся «подшаманить» за меньшие средства, как подержанный автомобиль с помощью изоленты, это не спасет ситуацию в будущем.

«После того, как мы вложили средства в транспортное сооружение, его нужно должным образом эксплуатировать. А стоит это минимум 1% стоимости этого сооружения в год. То есть, нужно закладывать очень большие средства. Мне кажется, что Киев этого просто не учитывает. Город недофинансирует нормальную эксплуатацию таких сооружений и выделяет на это средства только по остаточному принципу, когда сооружению требуется срочный ремонт. Нет у нас такой организации, которая следила бы за каждой балкой моста. И это проблема. Все было бы совсем по-другому, если бы каждая трещинка вовремя убиралась, а место, где она появилась, зачищалось и красилось. К сожалению, мы так не делаем, поэтому и имеем такие огромные проблемы», — заключает Дмитрий Беспалов.