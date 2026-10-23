"Над нами там издевались каждый день": освобожденный из плена морпех рассказал об ужасах российских лагерей

Старший матрос 501-го отдельного батальона морской пехоты / © Владимир Зеленский

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Украинский защитник, старший матрос и наводчик 501-го отдельного батальона морской пехоты, который 23 октября вернулся из российского плена, рассказал о пережитых издевательствах и лжи российской пропаганды.

Воин вместе с побратимами защищал Мариуполь с самого начала полномасштабного вторжения.

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«Мы были в Мариуполе, сделали, что смогли. К сожалению, попали в плен всем батальоном, но так случилось. Дай Бог, мы вернулись и мы будем дальше частью нашего родного края», — поделился морпех.

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О ежедневных издевательствах и российской лжи

Военнослужащий призвал не верить ни одному заявлению вражеской пропаганды, поскольку реальные условия содержания украинских пленных бесчеловечны.

«Пожалуйста, не верьте российскому телевидению, они показывают ложь. Там люди не живут нормально, над людьми там издеваются. Посмотрите на нас, мы выглядим не так, как вы. Кто-то сидел лучше, кто-то хуже, но над нами издевались каждый день. Но мы выдержали. Кто выдержал, кому здоровья не хватило выдержать — были старые люди, кто не выдержал. Но мы, те кто вернулись, выдержали и рады вас видеть», — подчеркнул защитник.

Самая большая мечта по возвращении

Отвечая на вопрос о том, что хочет сделать в первую очередь после освобождения, воин признался, что больше всего стремится встретиться с самыми родными и снова вернуться к мирной жизни.

«Первое — обнять жену, увидеть свою дочь. Я ее почти не видел. И снова влиться в нормальную жизнь», — сказал морпех.

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Напомним, в пятницу, 23 октября, прошел новый обмен пленными между Украиной и агрессором Российской Федерацией. Домой удалось вернуть 270 человек. В частности, среди освобожденных есть бойцы, которых считали погибшими в результате теракта в Еленовке.

Президент Владимир Зеленский назвал обмен «очень важным результатом», во время которого удалось обменять не только военных, но и девять гражданских. По словам главы государства, большинство освобожденных украинцев находились в плену РФ еще с 2022-го.

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