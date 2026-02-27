- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
Над Подолом поднимается дым: что горит
Посреди улицы загорелся трамвай во время движения.
В Киеве во время движения загорелся трамвай. Пожар вспыхнул на крыше транспорта по улице Кирилловской. В Сети публикуют кадры с задымлением и пламенем на крыше транспорта.
В столичной ГСЧС говорят, что уже работают на месте возгорания на улице Кирилловская.
«Воспламенение трамвая произошло на проезжей части. По состоянию на данный момент пожар локализован на площади 5 квадратных метров. Предварительно обошлось без пострадавших», — сообщили ТСН.ua в столичной ГСЧС.
Спасатели уже ликвидировали пожар, но неизвестно, когда транспортники возобновят движение трамваев.
Напомним, ранее в Киеве произошло возгорание возле гостиницы "Днепр" на улице Крещатик.