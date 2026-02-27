Над Подолом поднимается дым: что горит

В Киеве загорелся трамвай

В Киеве во время движения загорелся трамвай. Пожар вспыхнул на крыше транспорта по улице Кирилловской. В Сети публикуют кадры с задымлением и пламенем на крыше транспорта.

В столичной ГСЧС говорят, что уже работают на месте возгорания на улице Кирилловская.

В Киеве загорелся трамвай / Фото: Киев оперативный

«Воспламенение трамвая произошло на проезжей части. По состоянию на данный момент пожар локализован на площади 5 квадратных метров. Предварительно обошлось без пострадавших», — сообщили ТСН.ua в столичной ГСЧС.

Спасатели уже ликвидировали пожар, но неизвестно, когда транспортники возобновят движение трамваев.

