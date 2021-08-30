Над Украиной образовался циклон: какой будет погода в ближайшие дни

Над Украиной образовался циклон: какой будет погода в ближайшие дни

Во многих регионах страны стало значительно прохладнее.

Дожди, грозы, град и даже шквалы: такими, по прогнозу Укргидрометцентра, будут последние дни лета и первые — осени.

Об этом рассказали в ТСН.19:30 30 августа.

Над Украиной образовался циклон и его действие просто уже сейчас почувствовали жители северных, центральных и южных регионов. Там все заливает, а местами еще и сильно дует ветер. Спасатели рекомендуют не оставлять машины вблизи деревьев, а в непогоду переждать дома.

Вскоре циклон затронет восточные и западные области страны. Вместе с дождями существенно снизится температура, ночью она не будет подниматься выше 10 градусов.

"После 1-2 сентября осадки прекратятся. Будет на нашу территорию влиять поле повышенного давления. Вторая половина этого тижняматиме меньше осадков, но прохладная погода с незначительными обозначениями. По поводу заморозков, то пока говорить не будем, но будем мониторить", — говорит синоптикиня Укргидрометцентра Натадя Птуха.

Погода в Украине: в регионы идет похолодание и дожди с грозами

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

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