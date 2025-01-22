Над Украиной снова заметили два пассажирских самолета из Беларуси: куда летели и что известно

Борты срезали путь и вроде бы пролетели над Донетчиной и Харьковом.

В воздушном пространстве Украины снова заметили сразу два пассажирских самолета. Оба авиалайнера белорусские (принадлежат компании "Белавиа") и летели в Минск. Один из Тбилиси, а другой из Еревана.

Что произошло?

Если верить данным портала Flightradar24, то 20 января пассажирские самолеты пересекли закрытое украинское воздушное пространство и пролетели над территорией нашей страны.

Пролет пассажирских самолетов по данным портала Flightradar24

Рейс из Еревана был замечен над Донецкой областью и городом Краматорск. А самолет из Тбилиси над Харьковом и Харьковской областью.

Между тем, самолеты успешно приземлились в аэропорту назначения, а в Воздушных силах Украины не сообщали о нарушении воздушного пространства Украины.

Пролет пассажирских самолетов по данным портала Flightradar24

Это уже далеко не первый случай, когда пассажирские самолеты вроде бы замечают в воздушном пространстве Украины.

Что говорят эксперты?

Специалисты утверждают, что такое происходит из-за того, что борты передают неправильные координаты через GPS-спуфинг, а реально в наше воздушное пространство не залетают.

Эксперты по авиации отмечают, что вблизи наших границ ведется активная радиоэлектронная борьба, и поэтому самолет дает неправильные координаты о своем местонахождении, которые ретранслирует Flightradar.

Напомним, что пролет в закрытом воздушном пространстве Украины очень опасен для пассажирских самолетов – их могут сбить силы ПВО.

Авиационный эксперт Валерий Романенко так объясняет сообщения о пролете пассажирских самолетов над территорией Украины, которые фиксирует Flightradar.

"Через работу средств РЭБ транспондеры пассажирских самолетов, пролетающих рядом с нашими границами, дают искаженные координаты о своем местонахождении. Именно поэтому, на Flightradar периодически появляется информация, что в наше воздушное пространство вроде бы залетел российский или белорусский авиалайнер. Или же на западе страны фиксируются пассажирские самолеты других государств", – отмечает Валерий Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что над Украиной снова заметили пассажирский самолет из РФ: что произошло.

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