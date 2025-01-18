Над Украиной снова заметили пассажирский самолет из РФ: что произошло

Специалист объяснил, почему так часто фиксируют гражданские самолеты в закрытом воздушном пространстве.

Над Украиной в очередной раз заметили пассажирский самолет. По данным Flightradar24, российский авиалайнер попал в закрытое авиационное пространство Украины и почти долетел до Харькова.

Речь идет о рейсе Стамбул-Москва. Airbus A321 направлялся из Турции в Россию. Он, кстати, успешно приземлился во вражеской столице 9 января.

А вот действительно ли самолет российской компании "Аэрофлот" рискнул залететь в закрытое воздушное пространство Украины, ТСН.ua поинтересовался у авиационного эксперта Валерия Романенко.

По мнению специалиста, самолеты, которые якобы замечают в воздушном пространстве Украины, дают неправильные координаты через GPS-спуфинг, а реально в наше воздушное пространство они не залетают.

"Вблизи наших границ ведется активная радиоэлектронная борьба, и поэтому самолет дает неправильные координаты о своем местонахождении, которые и демонстрирует Flightradar. Думаю, что это может быть наиболее реальной причиной такой фиксации, потому что залет в закрытое воздушное пространство Украины крайне опасен для пассажирского авиалайнера – его просто могут сбить наши силы ПВО", – рассказывает ТСН.ua Валерий Романенко, авиационный эксперт.

Эксперт добавляет, если Воздушные силы не сообщали о факте нарушения воздушного пространства, то его и не было.

"По моему мнению, из-за работы средств РЭБ транспондеры пассажирских самолетов, пролетающих рядом с нашими границами, дают искаженные координаты о своем местонахождении. Именно поэтому, на Flightradar периодически появляется информация, что в наше воздушное пространство вроде бы залетел российский или белорусский авиалайнер. Или же на западе страны фиксируются пассажирские самолеты других государств", – заключает Валерий Романенко.

Ранее ТСН.ua сообщал, что над Украиной заметили три пассажирских самолета: куда летели и как оказались в нашем небе.

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