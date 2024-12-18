Над Украиной заметили пассажирский самолет из Беларуси: куда летел и в чем причина

В небе над Украиной снова заметили пассажирский самолет. В этот раз это был белорусский Embraer E195LR (Рейс B2734), вылетевший из Еревана в Минск.

В социальных сетях обсуждают странный маршрут самолета. Согласно карте Flightradar24, белорусский пассажирский самолет залетел на территорию Украины и якобы добрался до Харькова, а затем срочно покинул закрытое воздушное пространство Украины.

Известно, что самолет успешно приземлился в Минске, а само событие произошло еще 12 декабря.

ТСН.ua выяснял, мог ли белорусский самолет залететь в воздушное пространство Украины.

Могли ошибочно залететь

Авиационный эксперт Валерий Романенко говорит, что теоретически пассажирский самолет мог залететь в наше воздушное пространство.

"Пилот мог что-то перепутать и попасть в наше воздушное пространство. Здесь более важно, насколько глубоко он залетел. Мы же понимаем, что самолет сам по себе не летает, его фактически передают из одной зоны управления, объединяющей несколько областей, в другую зону. Или самолет передают из страны в страну. В данном случае речь идет об Embraer E195LR авиакомпании "Белавиа". Учитывая, что Харьков находится недалеко от границы, вполне возможно, что самолет зашел слишком близко. Причина ясна – россияне ставят активные радиопомехи вдоль всей линии фронта, и чтобы сбивать с курса наши ударные беспилотники, и чтобы создавать проблемы европейским перевозчикам. Один из типов помех – спуфинг, то есть искажение реальных сигналов со спутников (или дополнение их фиктивными). На это уже неоднократно жаловались авиакомпании стран Балтии, которых подобная российская практика особенно донимает", – рассказывает ТСН.ua Валерий Романенко, авиационный эксперт.

Так глубоко залететь самолет не мог

Поэтому эксперт ставит под сомнение и собственно данные с Flightradar24. Недавно на карте ресурса был зафиксирован российский самолет, который летел из Стамбула в Москву и согласно карте Flightradar24 якобы долетел до Днепра, а затем вернулся назад и дальше продолжил маршрут в обход Украины.

"Такой глубокий полет вряд ли возможен. Кто бы пустил самолет на такое расстояние в закрытом воздушном пространстве? Российские пассажирские самолеты облетают район боевых действий за сотню километров. Экипаж заблаговременно предупредили бы о значительном и длительном отклонении от маршрута диспетчера, которые следят за движением самолетов в своей зоне ответственности", – объясняет Валерий Романенко.

Не в первый раз

Это уже не первый случай, когда в небе над Украиной замечают российские пассажирские самолеты.

В мае этого года программа отслеживания полетов воздушных судов показала, что российский Boeing 777 – рейс Москва-Анталия вошел в воздушное пространство Украины в Харьковской области в направлении Бахмута.

Тогда специалисты объясняли, что Flightradar – это программа, которая собирает информацию по всему региону. А в нем работало и работает множество средств РЭБ (украинских и российских) и другого оборудования. Это могло стать причиной сбоя в программе Flightradar.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в небе над Украиной заметили пассажирский самолет из России: куда летел и что это значит.

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