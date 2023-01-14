Над западной частью Соледара остается украинский флаг, но бои сместились в сторону трассы на Бахмут

Соледарь — эпицентр боев в Донецкой области. Оккупанты штурмуют город и пытаются оттеснить вооруженные силы Украины с его окрестностей и прорваться в Бахмут, говорится в ТСН.

Ситуация на Донбассе очень напряженная, основные бои сконцентрировались в районе Соледара, россияне пытаются прорваться в Бахмут именно через этот небольшой город. В Сети распространили видео, как над западной частью Соледара развевается украинский флаг, поэтому все заявления россиян о захвате города, не соответствуют действительности.

Также читайте Депутат Бундестагу виступив проти створення трибуналу ООН для Росії

Но украинские военные говорят, что враги лезут как тараканы. На видео также зафиксировано, как российские военные пытаются закрепиться в Соледаре. На этом участке фронта россияне применяют свой весь мобилизационный ресурс, но это пока единственное преимущество, ведь наша артиллерия уничтожает их сотнями.

Основные бои сейчас сместились в район трассы со стороны Соледара, ведущей на Бахмут. Именно она стратегическая и именно ее оккупанты пытаются взять под контроль, чтобы перерезать сообщения и поставки для наших войск.

Ситуация там меняется ежесекундно и сложно что-то спрогнозировать.

Читайте также:

Усиление мобилизации в Украине: эксперты рассказали о том, кого и когда призывают

Запад сдвинул красные линии по оружию для Украины, однако табу остаются: детали от эксперта

В Офисе президента обосновали снижение ставки НДС до 10%