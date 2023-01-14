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Над западной частью Соледара остается украинский флаг, но бои сместились в сторону трассы на Бахмут

Автор
Юлия КириенкоЮлия Кириенко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Над западной частью Соледара остается украинский флаг, но бои сместились в сторону трассы на Бахмут

Ситуация там меняется ежесекундно и сложно что-то спрогнозировать.

Соледарь — эпицентр боев в Донецкой области. Оккупанты штурмуют город и пытаются оттеснить вооруженные силы Украины с его окрестностей и прорваться в Бахмут, говорится в ТСН.

Ситуация на Донбассе очень напряженная, основные бои сконцентрировались в районе Соледара, россияне пытаются прорваться в Бахмут именно через этот небольшой город. В Сети распространили видео, как над западной частью Соледара развевается украинский флаг, поэтому все заявления россиян о захвате города, не соответствуют действительности.

Но украинские военные говорят, что враги лезут как тараканы. На видео также зафиксировано, как российские военные пытаются закрепиться в Соледаре. На этом участке фронта россияне применяют свой весь мобилизационный ресурс, но это пока единственное преимущество, ведь наша артиллерия уничтожает их сотнями.

Основные бои сейчас сместились в район трассы со стороны Соледара, ведущей на Бахмут. Именно она стратегическая и именно ее оккупанты пытаются взять под контроль, чтобы перерезать сообщения и поставки для наших войск.

Ситуация там меняется ежесекундно и сложно что-то спрогнозировать.

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Дата публикации
Просмотры
3473
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